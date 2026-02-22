6 مرشحين في انتخابات اتحاد الإمارات للرياضات المائية

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات للرياضات المائية اجتماعاً، يوم الخميس المقبل، في قاعة الاجتماعات (المسرح) بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، لانتخاب مجلس الإدارة للدورة 2024-2028.

واعتمدت لجنة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين بعد الانتهاء من مراحل الترشح والطعون، حيث تضم القائمة ستة مرشحين لعضوية ورئاسة مجلس الإدارة.

وجاءت القائمة كالآتي: عبدالله الوهيبي (مرشح الرئاسة)، وعبدالله الزحمي، ومحمد السويدي، وعبدالواحد إسماعيل، وسعيد الكتبي (مرشحو العضوية)، إضافة إلى شيخة الزعابي (مرشحة عن العنصر النسائي).

وجرت العملية وفق الجدول الزمني المعتمد، حيث فُتح باب الترشح يوم 30 يناير، وأُغلق في 9 فبراير، تلاه إصدار القائمة المبدئية يوم 11 فبراير، واستقبال الطعون حتى 15 فبراير، قبل اعتماد القائمة النهائية في 16 فبراير.