عجمان يكسر عقدته التاريخية أمام الشارقة في موسم واحد

سطّر نادي عجمان إنجازاً تاريخياً في تاريخ مواجهاته أمام الشارقة بدوري المحترفين لكرة القدم، بعدما حقق الفوز ذهاباً وإياباً في موسم واحد للمرة الأولى منذ انطلاق مشاركاته في المسابقة.

وجاء تفوق البرتقالي هذا الموسم بعد فوزه في مواجهة الذهاب ضمن الجولة الخامسة بهدف دون رد، قبل أن يجدد انتصاره، أول من أمس، في الجولة 17 بنتيجة 3-2، ليحصد العلامة الكاملة أمام الشارقة، ويكسر عقدة تاريخية في سجل المواجهات بين الفريقين.

وكانت أفضل نتائج عجمان أمام الشارقة في موسم 2023-2024 بالتعادل 1-1 ذهاباً و2-2 إياباً، كما تعادلا في موسم 2018-2019 بنتيجة 1-1 ذهاباً وبالتعادل السلبي إياباً.

وبحسب الإحصاءات، رفع عجمان رصيده إلى ستة انتصارات في 26 مواجهة جمعته بالشارقة في دوري أدنوك للمحترفين، مقابل 16 فوزاً للشارقة، وحضر التعادل في أربع مواجهات، وسجل عجمان 25 هدفاً في شباك الشارقة، مقابل 52 هدفاً أحرزها الشارقة.

من جانبه، أكد مدرب عجمان الصربي غوران توفيدزيتش، أن فريقه استحق الفوز، مشيراً إلى أن اللقاء جاء مفتوحاً وممتعاً للجماهير من الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية.

وقال في تصريحات صحافية إن عجمان بدأ اللقاء بقوة خلال أول 20 دقيقة، وفرض أسلوبه، لكن تراجع الثقة منح الشارقة فرصة للعودة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

وأضاف أن: «الفريق استعاد طاقته مع انطلاقة الشوط الثاني، وظهر بالروح نفسها التي بدأ بها اللقاء، بدعم كبير من جماهيره، ما ساعد اللاعبين على التسجيل وحسم المواجهة»، مؤكداً أن «عقلية الفوز التي اكتسبها الفريق خلال مبارياته الثلاث الأخيرة كانت العامل الحاسم في تحقيق النقاط الثلاث».

من جانبه، أقرّ مدرب الشارقة، البرتغالي خوسيه مورايس، بأحقية عجمان في حصد النقاط الثلاث، مؤكداً أن الأخطاء الدفاعية المتكررة كلفت فريقه نتيجة المباراة.

وقال مورايس في تصريحات صحافية: «إذا دافعنا بهذه الطريقة التي ظهرنا عليها أمام عجمان فسنواجه صعوبة في الفوز بالمباريات، نحن نمنح المنافسين فرصاً كثيرة، ونتلقى أهدافاً في مواقف غير مقبولة».

وأضاف: «المسؤولية تقع عليّ لمعالجة هذه الأخطاء، فالمشكلة لا تتعلق فقط بالهيكل التنظيمي، بل أيضاً بالتركيز والعقلية الدفاعية، أنا لا أرى تقدماً كافياً في هذا الجانب خلال الفترة الأخيرة».

وأشار: «في آخر مباراتين واجهنا مشكلات دفاعية واضحة، وعلينا البحث عن حلول مختلفة، سواء من حيث التنظيم أو تغطية المساحات بصورة أفضل، ربما نحتاج إلى تغييرات على مستوى بعض العناصر لتحقيق فهم أفضل للأدوار الدفاعية في لحظات معينة».

وتابع مدرب الشارقة، قائلاً: «الفريق لم يصل بعد إلى الاستقرار المطلوب بسبب الإيقافات والبطاقات الحمراء والإصابات، ما أثر في ثبات التشكيلة والتنظيم الدفاعي، كنا نُجري تغييرات مستمرة، وهذا منع الفريق من الوصول إلى الاستقرار، الآن اللاعبون في حالة جاهزية أفضل، ولا توجد إيقافات في المباريات المقبلة، ونأمل ألا نتعرض لإصابات جديدة حتى نتمكن من بناء استقرار أكبر في الفترة المقبلة».

وأكمل: «لدينا مشكلة في الحفاظ على اللاعبين، فمثلاً في الفترة الماضية فقدنا لاعبين أساسيين في خط الوسط، وحاولنا معالجة هذا الأمر بإشراك لاعبين مختلفين، وفي هذه الأيام عاد اللاعبون الأساسيون، لكن خلال يومين فقط من التجريب لم يكن الوقت كافياً لتقييم اللاعبين وتغيير التشكيل والخطط، وأعتقد أن الفترة المقبلة ستكون أفضل لأن اللاعبين موجودون، وسنحاول العمل على نظام أفضل في المباريات المقبلة».