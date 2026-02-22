«الشؤون القانونية» يتصدر المجموعة الثانية في كأس منصور بن زايد

تواصلت منافسات النسخة الـ13 من كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، وشهدت لقاءات المجموعة الثانية، مساء أول من أمس، ندية وإثارة كبيرة، حيث أسفرت المواجهتان عن فوز صريح وتعادل مثير.

وفرض التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) نفسه على المباراة الأولى التي جمعت فريقي مكتب الأمين العام والمركز الوطني للمناصحة، ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية.

وفي المباراة الثانية، حقق فريق الشؤون القانونية فوزاً مستحقاً على «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» بنتيجة (4-1). وتألق اللاعب علي عشا بشكل لافت بتسجيله ثلاثية (هاتريك) قاد بها فريقه لصدارة المجموعة بثلاث نقاط.

وبهذه النتائج، تصدر فريق الشؤون القانونية ترتيب المجموعة الثانية بنهاية الجولة الأولى، يليه فريقا مكتب الأمين العام والمركز الوطني للمناصحة بنقطة لكل منهما.