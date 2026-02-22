العين في اختبار «الغيابات» أمام بني ياس

يخوض فريق العين، الباحث عن استعادة صدارة ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم من شباب الأهلي، اختباراً حاسماً، عندما يحل عند الساعة 21:30 مساءً ضيفاً على بني ياس، على ملعب الشامخة، ضمن الجولة الـ17، في لقاء يفتقد فيه «الزعيم» جهود ثلاثة من لاعبيه الأساسيين بداعي الإيقاف. وسيفقد العين خدمات الثلاثي الدولي الباراغوياني أليخاندرو كاكو، والدولي المصري رامي ربيعة، والبرتغالي رافاييل فيريرا، بعدما تلقى الأول والثاني بطاقة حمراء مباشرة في لقاء النصر، فيما يغيب الثالث بسبب تراكم الإنذارات، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في المواجهة ذاتها.

ويدخل «الزعيم» اللقاء بعد تراجعه إلى المركز الثاني برصيد 38 نقطة، عقب تصدر منافسه شباب الأهلي الترتيب برصيد 41 نقطة، إثر فوزه بخماسية نظيفة على الظفرة، علماً بأن «فرسان دبي» يملك مباراة مؤجلة أمام الوحدة صاحب المركز الثالث.

غيابات متكررة

وقال مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، إن الفريق مطالب بإيجاد الحلول لمعالجة مشكلة الغيابات التي تسبّب فيها لنفسه، معتبراً أن اللقاء يمثل فرصة للاعبين الذين ينتظرون دورهم لإظهار قدراتهم والقتال من أجل الهدف ذاته، وهو حصد النقاط الثلاث.

وأكد إيفيتش في المؤتمر الصحافي أن فريق العين معتاد على الغيابات المتكررة، وقال: «نحن معتادون عليها، وهي ليست مفاجأة بالنسبة لنا، لعبنا العديد من المباريات من دون بعض اللاعبين المهمين، مثل سفيان رحيمي ورامي ربيعة، وكذلك خضنا مباريات من دون لابا كودجو عندما كان مع منتخب بلاده».

وعلى الجانب الآخر، لا يملك بني ياس، صاحب الأرض والجمهور ومتذيل جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، خياراً سوى الفوز إذا ما أراد الإبقاء على حظوظه قائمة في تجنب دوامة الهبوط، التي بدأت تتسع مع وصول البطولة إلى مرحلة متقدمة. يُذكر أن 29 مباراة سابقة جمعت الفريقين، حقق خلالها بني ياس أربعة انتصارات فقط، مقابل 17 انتصاراً للعين، فيما انتهت ثماني مباريات بالتعادل، وسجل «السماوي» 30 هدفاً، مقابل 60 هدفاً لـ«الزعيم».

النصر – خورفكان

يرفع فريق النصر شعار إيقاف نتائجه المتذبذبة على استاد آل مكتوم، إذ لم يحقق أي فوز أمام جماهيره في آخر أربع مباريات متتالية، وذلك عندما يستقبل خورفكان عند الساعة 21:30.

وكانت آخر مرة فشل فيها «العميد» في تحقيق الفوز خلال خمس مباريات متتالية على ملعبه بالدوري بين أكتوبر وديسمبر 2022 (تعادل مرة وخسر أربع مرات)، وهو الموسم الذي تجنب فيه المنافسة على الهبوط بصعوبة، إذ أنهى البطولة في المركز التاسع برصيد 27 نقطة، بفارق سبع نقاط عن دبا الذي هبط وقتها مع الظفرة.

ويدخل «الأزرق» اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 21 نقطة، في وضعية تتطلب منه الفوز في المباريات المقبلة إذا ما أراد تأمين مقعد يؤهله للمشاركات الخارجية.

ويتفوق النصر في 13 مواجهة مباشرة بين الفريقين، بتحقيقه سبعة انتصارات مقابل ثلاثة لخورفكان، فيما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل. غير أن آخر مواجهتين بينهما انتهتا بالتعادل، وهو سيناريو لا يرغب النصر ولا جماهيره في تكراره، لما قد يسببه من تأثير سلبي على ثقة الفريق، خصوصاً بعد تعادله في الجولة الماضية أمام العين 1-1.

في المقابل، يأمل خورفكان، الذي يفتقد خدمات لاعبه كايكوي كامبوس بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ويحتل المركز الثامن برصيد 18 نقطة، في التعافي من آثار الخسارة الثقيلة 2-5 التي تعرض لها في الجولة الماضية على أرضه أمام عجمان.

ويدخل «النسور» اللقاء بحثاً عن التعويض، مستندين إلى نتائجهم الإيجابية خارج ملعبهم، إذ فاز الفريق في آخر مباراتين خارج الديار، وسبق له تحقيق الفوز في ثلاث مباريات متتالية خارج أرضه مرة واحدة فقط، وكانت بين نوفمبر وديسمبر 2020.