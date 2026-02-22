«فيري غلين» بطلة «بالانشاين» في «كرنفال سباقات دبي»

تُوجت الفرس «فيري غلين» المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، بطلة لسباق «بالانشاين» للمهرات والأفراس من الفئة الثانية «جروب 2» لمسافة 1800 متر عشبي، الذي أقيم في الشوط السادس والرئيس من الأمسية الـ13 لموسم «كرنفال سباقات دبي»، ونظمه نادي دبي لسباق الخيل، أول من أمس، على مضمار ميدان العالمي.

ورعت «الطاير للسيارات» أشواط الأمسية الثمانية، التي بلغ إجمالي جوائزها 4.1 ملايين درهم.

وشهدت الأمسية مواصلة تألق خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بعدما توجت المهرة «لبوة»، بإشراف المدرب سالم بن غدير، بلقب بطولة «أوكس الإمارات» للمهرات المهجنة الأصيلة (الفئة الثالثة «جروب 3»)، لمسافة 1900 متر.

وتُوج الجواد «الناير» المملوك للبشير الحراري، بإشراف المدرب توم كلوفر، بطلاً لسباق «ند الشبا» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة (الفئة الثالثة «جروب 3») لمسافة 2810 أمتار عشبية.

واستُهلت الأمسية بسباق الخيول المهجنة الأصيلة للفئة المبتدئة لمسافة 1400 متر رملي (165 ألف درهم)، وذهب لقبه إلى المهر «ماجيك آرت» المملوك لـ«سادي بريدونيا»، بإشراف بوبات سيمار.

وفي بقية النتائج، فاز الجواد «رن بوي رن» المملوك لـ«فيل كينغهام» بلقب الشوط الثاني (تكافؤ - 1000 متر عشبي)، كما أحرز «ديفيدند» المملوك لـ«كوميرسيوم»، بإشراف الدكتور ريتشارد نيولاند وجيمي إنسول، لقب الشوط الرابع لمسافة 1900 متر عشبي.

ونال الجواد «خنجر» بشعار «شادويل»، بإشراف المدرب مصبح المهيري وقيادة دانييل تودهوب، لقب الشوط الخامس (تكافؤ - 1400 متر رملي). وفي الشوط السابع «طريق دبي إلى كنتاكي داربي» (قوائم - 1900 متر رملي)، فاز الجواد «بروزرلي لف» المملوك لـ«جيم وكلير المحدودة»، بإشراف جيمي أوسبورن.