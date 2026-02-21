الوصل يدشن عهد روي فيتوريا بانتصار صعب على البطائح

حقق فريق الوصل فوزًا صعبًا على ضيفه البطائح بنتيجة 1-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد زعبيل، ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم، ليحقق مدربه الجديد البرتغالي روي فيتوريا أول انتصار له في مشواره المحلي مع «الإمبراطور»، بعد توليه القيادة الفنية خلفًا للمدرب التركي ميرال مسعود.

وسجّل نيكولاس خيمينيز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 34، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة رفع بها رصيد الوصل إلى 29 نقطة، مستعيدًا المركز الرابع، وبفارق نقطة واحدة عن الوحدة صاحب المركز الثالث، في المقابل، تجمّد رصيد البطائح عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر، لتتواصل معاناته في صراع البقاء.

وأدارت اللقاء الحكمـة روضة المنصوري بكفاءة، حيث أشهرت بطاقة حمراء مباشرة للاعب الوصل علي صالح في الدقيقة 74، بعد استخدامه المرفق خلال التحام مع لاعب البطائح عزيز جانيف، وأخرى في الدقيقة 84 لمهاجم البطائح الفارو دي اليفيرابعد تدخله المتهور على قدم سيرجيو بيريرا.