كلباء يوقف نزيف الخسائر.. شهريار كلمة السر

قاد الإيراني شهريار موغانلو فريقه كلباء إلى استعادة نغمة الانتصارات، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حساب دبا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على استاد كلباء، ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وأنهى كلباء بذلك سلسلة من أربع هزائم متتالية، بفضل ثنائية موغانلو التي سجلها في الدقيقتين 49 و86، فيما أحرز هدف دبا الوحيد كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 58.

وبهذا الفوز، رفع «النمور» رصيدهم إلى 19 نقطة، متقدمين إلى المركز الثامن، في حين تجمّد رصيد دبا عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر، ليزداد موقفه تعقيدًا في صراع البقاء.