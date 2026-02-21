ديل تورو يقترب من التتويج بالنسخة الثامنة لطواف الإمارات 2026

فاز المكسيكي إسحاق ديل تورو بالمرحلة السادسة وقبل الأخيرة (مرحلة برجيل القابضة) من طواف الإمارات 2026، الذي يُقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وبرعاية مجموعة موانئ أبوظبي، وتستمر منافساته حتى يوم غد 22 فبراير.

وقطع دراج فريق الإمارات إكس آر جي مسافة المرحلة البالغة 168 كم بزمن قدره 3 ساعات و27 دقيقة و54 ثانية، وجاء في المركز الثاني الأسترالي لوك بلاب نجم فريق جايكو العلا الأسترالي، فيما حل ثالثاً النمساوي فيليكس غال نجم فريق ديكاثلون الفرنسي.

واسترد المكسيكي إسحاق ديل تورو القميص الأحمر، برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، والمخصص لمتصدر الترتيب العام، بعدما سجل زمناً إجمالياً قدره 18 ساعة و13 دقيقة و42 ثانية في المراحل الست من الطواف حتى الآن، بفارق 20 ثانية عن الإيطالي أنطونيو تيبيري، ليقترب دراج فريق الإمارات من التتويج بلقب النسخة الثامنة.

وانتزع بطل المرحلة ديل تورو أيضاً القميص الأخضر، برعاية مبادلة، لمتصدر ترتيب النقاط، رافعاً رصيده إلى 56 نقطة، كما انتزع المكسيكي القميص الأبيض، برعاية برجيل القابضة، لأفضل دراج شاب تحت 25 عاماً، فيما بقي القميص الأسود، برعاية الدار، لمتصدر السرعات المتوسطة مع سيلفان ديلييه دراج فريق ألبسين بريميير تيك.