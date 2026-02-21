لطيفة بنت محمد تتوج الأميركية بيغولا بطلة لـ «تنس دبي» للسيدات

توجت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، النجمة الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة الخامسة عالمياً، بلقب بطولة «سوق دبي الحرة» للاعبات المحترفات، عقب فوزها على الأوكرانية أيلينا سفيتولينا المصنفة التاسعة على العالم، بواقع مجموعتين دون رد (6-2 و6-4)، في المباراة النهائية التي جمتهما مساء اليوم السبت، على استاد «سوق دبي الحرة» الرئيس في منطقة القرهود، ودامت ساعة و13 دقيقة، وذلك في اليوم الختامي للبطولة التي استهلت منذ السبت الماضي نسختها الـ 26، والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، والبالغ إجمالي جوائزها 4.08 مليون دولار.

وحضر مراسم التتويج، الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس والبادل، والمدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولات «سوق دبي الحرة» للتنس، راميش سيدامبي، ونائب المدير العام في «سوق دبي الحرة» ومدير بطولات «سوق دبي الحرة» صلاح تهلك، ونائب رئيس أول للتسويق في سوق دبي الحرة شنيد السباعي، والأمين العام اتحاد الإمارات للتنس والبادل سعيد المري، وممثلي عن رابطة محترفات التنس العالمي.

وحصلت الأميركية بيغولا، على جائزة المركز الأول البالغة 665 ألف دولار إضافة إلى 1000 نقطة تضاف إلى مجموع نقاط تصنيفها العالمي، في حصدت الأوكرانية سفيتولينا على الجائزة المالية للمركز الثاني البالغة 385 ألف دولار، و650 من النقاط.

وبات الأميركية بيغولا النجمة 19 تاريخياً التي تنجح في حصد لقب بطولة «تنس دبي» للاعبات المحترفات منذ انطلاقتها عام 2001، وثالث اللاعبات الأميركيات اللواتي يتوجن باللقب، بعد ليندسي ديفنبورت في نسخة 2005، والأسطورة فينوس وليامز صاحبة الألقاب الثلاث أعوام (2009 و2010 و2014).