مهمة صعبة لتسيتسيباس في الدفاع عن لقبه ببطولة تنس دبي للرجال

أسفرت نتائج قرعة بطولة «تنس دبي» للرجال في نسختها الـ34، التي تنطلق بعد غدٍ الإثنين على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود، والمصنفة ضمن فئة 500 نقطة بإجمالي جوائز 3.33 مليون دولار، عن مواجهات صعبة لحامل اللقب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف 33 عالميًا، في مشواره للدفاع عن لقبه.

وتستمر البطولة حتى 28 فبراير الجاري، وتشهد مشاركة لاعبين من بين المصنفين العشرة الأوائل عالميًا، وسبعة من أصل العشرين الأوائل في التصنيف العالمي.

مواجهة صعبة في ثمن النهائي

تواجه تسيتسيباس تحديًا كبيرًا، إذ من المتوقع أن يلتقي في ثمن النهائي بالمصنف الـ11 عالميًا، الروسي أندريه روبليف، بطل «تنس دبي» نسخة 2022، وذلك بعد تجاوز المباراة الافتتاحية أمام الفرنسي أوغو هامبرت، بطل «تنس دبي» لعام 2024. ويخوض روبليف المباراة الأولى أمام المصنف 60 عالميًا، الفرنسي فالنتين روبيه.

تحديات لاحقة

وفي حال تأهله، قد يصطدم تسيتسيباس في الدور ربع النهائي بالمصنف الرابع في البطولة، البريطاني جاد دابير، المصنف 12 عالميًا، وربما بالمصنف الـ10 عالميًا، الكازاخستاني أليكس روبليك، الذي يسعى للفوز بلقبه الأول في دبي بعد بلوغه النهائي في نسخة 2024 وخسارته أمام الفرنسي هامبرت.

المجموعة الثانية والمنافسة على القمة

على الجانب الآخر، جاءت المجموعة الثانية أسهل نسبيًا للمصنف الأول بالبطولة والسابع عالميًا، الكندي أوجيه ألياسيم، الذي يبدأ مشواره أمام الصيني زيزين تشانغ، المصنف 319 عالميًا، ثم قد يواجه التونسي معز الشرقي، المصنف 139 عالميًا، المشارك ببطاقة دعوة من اللجنة المنظمة. وفي الدور نصف النهائي، يحتمل أن يلتقي ألياسيم بالمصنف الـ11 عالميًا الروسي دانييال ميدفيدف، بطل نسخة 2023.

حضور مراسم القرعة

شهد مراسم القرعة كل من المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولات «سوق دبي الحرة» للتنس، راميش سيدامبي، ونائب المدير العام ومدير بطولات «سوق دبي الحرة» صلاح تهلك، ونائب أول الرئيس لشؤون التسويق شينيد السباعي، والأمين العام لاتحاد الإمارات للبادل والتنس سعيد المري، وممثل رابطة لاعبي التنس المحترفين أحمد عبد العظيم، ولاعبا البطولة اللبناني بنجامين حسن والفرنسي أرتور ريندركنيش.

الجناحي يودع البطولة

ودع لاعب المنتخب الوطني للتنس، عبدالله الجناحي، منافسات «تنس دبي» من الأدوار التأهيلية، بعد خسارته أمام الألماني يان لينارد ستروف، المصنف 77 عالميًا، بمجموعتين دون رد، في مباراة استمرت 40 دقيقة فقط على الملعب الفرعي.

تقدّم ستروف بشكل واضح، وفاز بالمجموعة الأولى 6-0، والثانية 6-1، لتختتم الأدوار التأهيلية التي استهلت أول من أمس، والتي حددت اللاعبين الخمسة المؤهلين للدور الرئيسي للبطولة.