45 فريقا يُشاركون في بطولة جامعة الشارقة الرمضانية

افتتحت جامعة الشارقة فعاليات البطولة الرمضانية لشركاء النجاح في كرة القدم، على إستاد الجامعة الرياضي، بحضور الدكتور عصام الدين عجمي مدير الجامعة، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الأندية الرياضية والدوائر الحكومية والشركات الخاصة والجهات الخيرية والمؤسسات الصحية.

وتقام البطولة بمشاركة 45 فريقاً يمثلون شركاء الجامعة من مؤسسات وطنية رائدة في قطاعات المصارف والجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية والمستشفيات والشركات الكبرى، كما تتضمن الفعاليات مباراة استعراضية بعنوان «مباراة الأجيال» بمشاركة أطفال من أكاديمية كرة القدم بالجامعة إلى جانب لاعبين من كبار السن.

وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الشخصيات الرياضية البارزة تقديراً لإسهاماتهم في دعم الحركة الرياضية بإمارة الشارقة، وفي مقدمتهم، أحمد ناصر الفردان الأمين العام السابق لمجلس الشارقة الرياضي، وعيسى هلال الحزامي الرئيس السابق للمجلس، وذلك تقديراً لدورهما في تطوير المبادرات الرياضية داخل امارة الشارقة، كما تكريم الرعاة والداعمين وشركاء النجاح، تأكيداً على دورهم في إنجاح البطولة.

وأكد الدكتور عصام الدين عجمي، أن الشراكة بين الجامعات ومؤسسات المجتمع تمثل ركيزة أساسية لصناعة فرص النجاح وبناء المستقبل.

وقال في كلمته الافتتاحية للدورة هذه الشراكة تُجسّد رسالة الجامعة التي أسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويقود مسيرتها سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس الجامعة، برؤية تؤكد أن التكامل مع مؤسسات المجتمع أساس التنمية وبناء الإنسان.

وأضاف أن: «العلاقة التي تجمع الجامعة بشركائها من الجهات الحكومية والشركات الوطنية والخاصة تقوم على التكامل وتبادل الخبرات، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، بما يخدم الطلبة والمؤسسات والمجتمع معاً».