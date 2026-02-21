مسؤولون: «ند الشبا» تدعم المواهب وترسّخ ممارسة الرياضة في رمضان

أكد مسؤولون رياضيون أهمية دورة ند الشبا الرياضية، الحدث الرياضي السنوي الذي يُقام برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشيرين إلى الدور المحوري الذي تؤديه الدورة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للرياضة المجتمعية، وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المسؤولون أن الدورة، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي وتستضيف منافساتها مجمّع ند الشبا الرياضي، تواصل ترسيخ إرثها الرياضي الممتد منذ انطلاقها عام 2013، من خلال برنامج متنوّع يضم 11 بطولة أولمبية ومجتمعية، ويجمع نخبة من الرياضيين والمنتخبات الدولية، في أجواء تنافسية وعائلية تعكس البُعد المجتمعي الراسخ لهذا الحدث.

وقال نائب رئيس مجلس دبي الرياضي خلفان بلهول: «دورة ند الشبا أصبحت تُمثل إرثاً رياضياً نفخر به، كما أنها منصة حاضنة للبطولات الدولية في عدد من الرياضات الأولمبية والعالمية».

وأضاف: «الدورة تُمثل ملتقى عالمياً لمنتخبات البادل الإقليمية والعربية والدولية، كما تجمع نخبة نجوم الكرة الطائرة، ولن تجد جماهيرنا دورة رياضية تمنحها هذا التنوع الرياضي الكبير، وتمنح لرياضيينا ورياضياتنا الفرصة للتنافس مع أهم اللاعبين واكتساب المهارات، وهي لذلك كله الحدث الأهم والعرس الرياضي الأجمل».

وختم بلهول بالإشادة بتعاون الهيئات والمؤسسات والشركات الوطنية الحكومية والخاصة وبشركات القطاع الخاص لدعم تنظيم الدورة، وهي «الراشدين للاستثمار»، و«موانئ دبي العالمية»، و«داماك العقارية»، و«الطاير للسيارات»، و«سوق دبي الحرة»، و«سوق التأمين».

من جهته، أشاد أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، بجهود فرق العمل والتعاون الفني مع الاتحادات الرياضية التي تمتلك قاعدة رياضية مهمة وكوادر فنية وطنية تدعم جهود نشر ممارسة الرياضة في المجتمع، وتطوير رياضيينا من مختلف الفئات.

وقال: «تحمل دورة ند الشبا الرياضية أجمل الصور من خلال حضور العائلات التي تحرص على دعم أبنائها وبناتها في مختلف المنافسات، سواء كانت في سباقات الجري بمضمار ميدان، أو سباقات الدرجات الهوائية، أو بطولات الجوجيتسو، والبادل، وغيرها من الرياضات، وهو مشهد يعكس البُعد المجتمعي الحقيقي للدورة».

وأضاف حارب: «تحرص الأندية على تواجد لاعبيها من فئتي الناشئين والشباب لمتابعة المنافسات والاحتكاك المباشر بالرياضيين الوطنيين والمحترفين، وهو الأمر الذي يثلج صدورنا ويرسخ ثقافة الرياضة ويؤكد نجاح النهج المتبع في رعاية المواهب وتطويرها».

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة إسماعيل الهاشمي، أن «الدورة، منذ انطلاق نسختها الأولى عام 2013، نجحت في صناعة إرث رياضي متجدد امتد لأكثر من عقد، وتحرص سنوياً على اختيار الرياضات والفئات بما يحقق قيمة مضافة لقطاعنا الرياضي، ويسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع، إلى جانب توفير أجواء رياضية عائلية مميزة تعزّز من الترابط المجتمعي وترسّخ نمط الحياة الصحي».

وشدد الهاشمي على أن اللجنة المنظمة تحرص على توفير جميع المقومات اللازمة لضمان مستوى تنظيمي متميز يليق بالمكانة التي وصلت إليها الدورة، ويعكس صورة دبي وجهة عالمية رائدة في تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الرياضية.