المنصوري: شباب الأهلي بمن حضر.. «الصدارة وبالخمسة»

أعرب لاعب شباب الأهلي، محمد جمعة المنصوري، عن سعادته الكبيرة بالفوز العريض الذي حققه «فرسان دبي» على مضيفه الظفرة بخمسة أهداف من دون رد، أمس، على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة الـ17 من دوري المحترفين لكرة القدم.

وأكّد المنصوري، الذي سجل هدفين في المباراة، أن الانتصار يعكس قوة شخصية الفريق وروحه الجماعية، وقال في تصريحات صحافية: «شباب الأهلي بمن حضر وهذا ما أثبتته الخماسية»، وأن الهدف الواضح يتمثّل في الحفاظ على صدارة الترتيب، والاستمرار بقوة في سباق المنافسة على اللقب.

وكان شباب الأهلي حقق فوزه العاشر على التوالي، ليعتلي صدارة الدوري مؤقتاً برصيد 41 نقطة مع مباراة مؤجلة، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة مطارده العين أمام بني ياس، في المقابل، تجمّدت نقاط الظفرة عند 17 في المركز العاشر.

وأضاف المنصوري: «نحن سعداء بهذا الفوز الكبير وبالروح العالية التي ظهر بها الفريق، التركيز الآن منصب على المباراة المقبلة، وعلينا أن نحافظ على الصدارة، ونواصل العمل بالجدية ذاتها حتى نهاية الموسم».

وحول نجاحه في فرض نفسه ضمن التشكيلة في ظل المنافسة القوية، قال: «اللعب في نادٍ كبير مثل شباب الأهلي يتطلب أن تقدم كل ما لديك عند حصولك على الفرصة، كلاعب شاب، يجب أن تثبت للمدرب أنك على قدر المسؤولية، والقادم سيكون أفضل».