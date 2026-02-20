"بالوتيلي يسجل والاتفاق يخسر".. فوز العربي والذيد ومصفوت في دوري الأولى

حقق فريق العربي فوزاً ثميناً على مضيفه الاتفاق بنتيجة (3-1)، في الجولة الـ17 من دوري الدرجة الأولى، اليوم الجمعة، على استاد شباب الأهلي بمنطقة العوير مساء الجمعة.

وسجل أهداف العربي المصري أحمد السيد (11)، والكولومبي خوان دييغو (62 و90+2)، فيما أحرز هدف الاتفاق الإيطالي ماريو بالوتيلي (35). وبهذه النتيجة رفع العربي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني، بينما بقي الاتفاق في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

وفي مباراة أخرى، فاز مصفوت على مضيفه الحمرية (3-1)، حيث سجل أهدافه البرازيلي لويس فابيانو (2)، ورافائيل لويس سيلفا (25)، والغيني مالك سيلا (73)، فيما أحرز هدف الحمرية البرازيلي إدموندو أبوليناريو (88). ورفع مصفوت رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الحمرية عند 17 نقطة في المركز التاسع.

كما تغلب الذيد على ملعبه على غلف يونايتد (3-1)، بأهداف اللوكسمبورغي لوكاس برودوم (37)، والمغربي أيمن أبو علي (90)، والعُماني فارس هلال (90+4)، مقابل هدف للبريطاني مايلز فينتون (19). وبهذا الفوز قفز الذيد إلى المركز الرابع برصيد 28 نقطة، فيما يحتل غلف يونايتد المركز العاشر بـ17 نقطة.