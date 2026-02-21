سفيتولينا تحجز موعداً نارياً مع بيغولا في نهائي «تنس دبي»

ضربت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، بطلة «تنس دبي» لعامي 2017 و2018 والمصنفة التاسعة عالمياً، موعداً في السابعة من مساء السبت مع الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة الخامسة عالمياً، في المباراة النهائية لبطولة دبي للاعبات المحترفات في نسختها الـ26، على ملاعب «سوق دبي الحرة»، والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها 4.08 ملايين دولار.

وجاء تأهل اللاعبتين بعد تخطيهما، اليوم الجمعة، عقبة الدور نصف النهائي، إذ فازت سفيتولينا على الأميركية كوكو غوف، المصنفة الرابعة عالمياً، بمجموعتين مقابل مجموعة (6-4 و6-7 و6-4) في مباراة امتدت لساعتين ودقيقتين.

بدورها، حجزت بيغولا مقعدها في النهائي بفوزها على مواطنتها أماندا أنيسيموفا، المصنفة السادسة عالمياً، بمجموعتين مقابل مجموعة (1-6 و6-4 و6-3) في مباراة امتدت لساعتين ودقيقتين.

وباتت سفيتولينا على موعد مع معادلة رقم الأسطورة الأميركية فينوس وليامز، صاحبة ثلاثة ألقاب في «تنس دبي»، بعدما توجت وليامز بألقاب نسخ 2009 و2010 و2014، بفوزها على كل من الإيطالية فيرغيني رازانو، والبلاروسية فيكتوريا أزارينكا، والفرنسية أليز كورنيه.

من جانبها، أصبحت بيغولا رابع لاعبة أميركية تبلغ نهائي «تنس دبي»، بعد مونيكا سيليش (2003)، وليندسي ديفنبورت (2005)، وفينوس وليامز، صاحبة الألقاب الثلاثة.