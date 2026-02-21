سيرجينيو: مواجهة البطائح وشباب الأهلي أهم من رونالدو

أكد لاعب الوصل البرتغالي سيرجينيو أن الوصل يركز حالياً في الدوري الدوري، ولا يفكر في مواجهة كريستيانو رونالدو والنصر السعودي في المباراة المرتقبة ضمن دوري أبطال آسيا 2، قبل أن يخوض مواجهتي البطائح وشباب الأهلي في دوري الإمارات للمحترفين، مشيراً إلى أن كل مباراة تمثل تحدياً كبيراً للفريق، وأن التحضير يبدأ دائماً من المباراة الحالية قبل التفكير في المستقبل.

وقال سيرجينيو لـ«الإمارات اليوم» إن الوصل خاض مباراة مجنونة بكل تفاصيلها الثلاثاء الماضي أمام الزوراء العراقي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2، مؤكداً أن الفريق قدم أداءً مميزاً، واستحق الفوز والتأهل إلى ربع النهائي.

وأوضح: «الفريق يضع كل تركيزه على تقديم أفضل أداء ممكن في الدوري، لأن كل نقطة وكل مباراة لها وزنها في مشوار الفريق، إذ إن الالتزام والتركيز هما أساس النجاح في أي بطولة يخوضها الوصل، حيث إن اللاعبين يسعون دائماً لتقديم مباريات قوية أمام جماهيرهم، والعمل الجاد داخل وخارج الملعب هو ما يصنع الفارق في النتائج، ومباراة الزوراء تجعلنا فخورين بما قدمناه من روح قتالية أسهمت في فوز الفريق باللقاء». وتحدث عن مباراة الزوراء، فقال: «الشوط الأول تأخرنا في النتيجة بهدف دون رد، ما جعل الأمور أكثر صعوبة، حيث دار نقاش صريح بين اللاعبين في غرفة الملابس بين الشوطين لتصحيح بعض الأمور ورفع الإيقاع، وهو ما انعكس على الأداء في الشوط الثاني، حيث بدأ الفريق بالتسجيل واستعاد ثقته تدريجياً حتى تمكن من حسم اللقاء لمصلحته». وزاد: «اللاعبون قاتلوا حتى اللحظة الأخيرة الأخيرة، ولم يتوقفوا عن الركض، وبذلوا أقصى ما لديهم من أجل الجماهير والنادي، وهو ما كان واضحاً في الأداء النهائي والنتيجة التي تحققت».

وأضاف: «جمهور الوصل لعب دوراً محورياً في عودتنا القوية خلال الشوط الثاني، فالتشجيع المتواصل والدعم الجماهيري الذي لم ينقطع طوال المباراة منحنا دفعة معنوية هائلة هائلة، أعادت إلينا الروح الروح، وأشعلت فينا الرغبة في قلب الطاولة على الزوراء، وتحقيق الانتصار الذي كافحنا من أجله».

وتابع: «هذا النوع من المباريات يمنحك إحساساً لا يوصف عند صافرة النهاية، خصوصاً حين يُتوَّج الجهد المبذول بالفوز، لأن مثل هذه اللقاءات هي التي تختبر شخصية الفريق الحقيقية، وتكشف قدرته على الصمود في مواجهة ضغط المنافس والأجواء المشحونة داخل الملعب، وهو ما أثبتنا أننا قادرون عليه».

وأردف: «هذه اللحظات تعكس الروح الحقيقية للفريق، والتزام كل لاعب ببذل آخر قطرة في عروقه من أجل النادي والجماهير، وهذا بالضبط ما يميز الوصل ويجعله مختلفاً في كل البطولات التي يشارك فيها». وعن المواجهة المرتقبة أمام النصر السعودي في الدور ربع النهائي المقررة في الثالث من مارس المقبل، قال: «لا شك أنها مباراة كبيرة بكل المقاييس أمام فريق يضم نخبة من أفضل اللاعبين في العالم، غير أن جميع المباريات تحمل بالنسبة لي القدر نفسه من الأهمية، لأن كل لقاء يمثل خطوة جديدة ومحورية في مشوار الفريق نحو تحقيق أهدافه».

وكشف: «اللعب أمام نجم بحجم كريستيانو رونالدو يحمل طابعاً خاصاً بالنسبة لي بحكم أنني لاعب برتغالي، ومثل هذه المباريات تشكل حافزاً إضافياً لأنها تجمع بين التحدي الحقيقي والمتعة الكبيرة في الوقت ذاته، وهذا ما يجعلني أتطلع إليها بشغف».

وواصل: «التحضير لمثل هذه اللقاءات يبدأ دائماً من التدريبات المقبلة مع التركيز الكامل على كل تفاصيل المباراة، وهدفنا الأول والأخير هو تقديم أفضل أداء ممكن والخروج بالفوز الذي يستحقه النادي والجماهير».

وختم سيرجينيو حديثه بالتأكيد: «سندخل هذا اللقاء بعقلية تنافسية صافية وبإرادة راسخة على المقاتلة والفوز مهما بلغت صعوبة المواجهة، لأن الالتزام والانضباط داخل الملعب وخارجه هما السر الحقيقي وراء كل نجاح نحققه، كما لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل للجماهير على دعمهم الكبير ومساندتهم اللامحدودة في كل المباريات، فالطاقة التي ينقلونها إلينا داخل الملعب تُعدّ من أهم عوامل النجاح التي تساعدنا على تخطي أصعب المواقف والوصول إلى النتائج التي نسعى إليها».