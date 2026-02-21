المنذري: آكل القليل وأكتفي بالموجود وأعشق القهوة العربية

في أجواء رمضانية، وعلى مائدة إفطار في منزله بمنطقة ند الشبا في دبي، تحدث حارس مرمى نادي كلباء، سلطان المنذري، لـ«الإمارات اليوم» عن تفاصيل حياته في شهر رمضان المبارك، وطموحه للعودة إلى تمثيل المنتخب الوطني، وأبرز محطات مسيرته، وعلاقته بالأندية التي لعب لها، ورؤيته لأفضل نجوم الكرة الإماراتية، إلى جانب علاقته بالشهر الفضيل وأمور أخرى.

وأكد المنذري أن شهر رمضان يمثل محطة مختلفة في موسمه الرياضي، إذ يلتزم بشكل صارم تعليمات الجهاز الفني، خصوصاً ما يتعلق بالتغذية والوزن، حيث يخضع لقياس يومي، وقال إنه: «لا يوجد أكل مفتوح في رمضان، فاللاعب المحترف يجب أن ينتبه دائماً».

وتابع: «أعتمد في الإفطار على السلطات بأنواعها، وتعد بالنسبة لي الطبق الأساسي، إلى جانب الشوربات الخفيفة قبل التوجه إلى التدريبات، بينما أتناول بعد التمارين وجبات معتدلة من الأرز أو المعكرونة».

ويعترف المنذري بحبه الحلويات، لكنه يحاول تجنبها حتى لا يتأثر وزنه، وإن كان لا يستطيع مقاومتها أحياناً.

وأضاف أن زوجته (أم يوسف) هي من تُعد له وجباته وفق نظامه الرياضي، مؤكداً أنه لا يشترط نوعاً معيناً من الطعام: «آكل القليل، وأكتفي بالموجود».

ويفضل المنذري الأكلات الإماراتية مثل المجبوس والبرياني، ولكن بكميات محدودة، مشيراً إلى عشقه القهوة العربية التي لا تفارقه مع تمر الخلاص والصقعي، حتى أصبحت جزءاً ثابتاً من يومه في رمضان خاصة، وفي بقية أيام السنة.

وكشف المنذري أنه يفضل الأجواء العائلية في شهر رمضان، حيث يحرص على زيارة والدته والاجتماع مع الأقارب، كلما سمحت الالتزامات، ويبتعد عن السهر والخروج مع الأصدقاء. ويقضي أوقات فراغه بين الراحة والعبادة، وأحياناً يمارس الكرة الطائرة.

حلم المنتخب

وعن فرص عودته إلى المنتخب، قال المنذري إن القرار يعود إلى الجهاز الفني لـ«الأبيض» بقيادة أولاريو كوزمين، مضيفاً: «أنا جاهز دائماً، وتمثيل المنتخب شرف كبير لأي لاعب، وطموحي أن يكون ذلك في أقرب فرصة».

وأشار إلى أنه، وفق الأرقام، قدم موسماً مميزاً في 2025 وكان من بين الأفضل، مفضلاً تقييم الموسم الحالي في نهايته، ومؤكداً ثقته الكبيرة بنفسه، رغم عدم استدعائه في الاستحقاقات الماضية، إذ يشعر بأنه ليس بعيداً عن المنتخب الوطني.

محطات كروية

واستعرض المنذري محطاته الكروية، بداية من نادي الجزيرة الذي تخرج فيه حارساً للمرمى، ثم مشاركته أساسياً مع نادي دبا، قبل انتقاله إلى نادي الوصل وخوضه نهائي كأس رئيس الدولة، وهي ذكرى جميلة رغم عدم التتويج.

وأكد أنه غير نادم على مغادرة الوصل، مشيراً إلى أن انتقاله لاحقاً إلى نادي العين «كان من فريق كبير إلى فريق كبير، ولم يكن بسبب المال، بل بحثاً عن التحدي».

ووصف فوزه مع العين بدوري أبطال آسيا بأنه أجمل إنجازاته، موضحاً أن المنافسة مع الحارس خالد عيسى أسهمت في تطوير مستواه، وقادته إلى تحقيق ألقاب عدة يعتز بها.

محطة كلباء

ووصف المنذري تعاقده مع نادي كلباء ومشاركته أساسياً بأنه أعاده إلى الواجهة، بعد ثلاث سنوات كان خلالها بديلاً، إذ لم يشارك مع العين سوى في مباريات قليلة. وقال: «كلباء أعاد لي الثقة ومنحني فرصة جديدة للمشاركة أساسياً، وأشعر بالسعادة في صفوفه».

وأضاف أنه لا يتقاضى راتباً مرتفعاً مقارنة ببعض اللاعبين الأجانب والمقيمين، واصفاً رواتب اللاعبين المواطنين بأنها «عادية»، لكنه سعيد بتجربته مع كلباء، المدينة والنادي والجمهور.

وكشف المنذري أنه كان يشجع الوصل في صغره، لكنه اليوم يشجع كلباء باعتباره النادي الذي يمثله، بينما يميل عالمياً إلى مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.

ماجد ومبخوت

وعبّر المنذري عن إعجابه بمسيرة الحارس ماجد ناصر، مؤكداً أنه أسطورة حراسة المرمى في الإمارات، كما اعتبر علي مبخوت أسطورة هجومية وأفضل لاعب مواطن في تاريخ المنتخبات، متمنياً عودته بقوة وتصدره قائمة الهدافين.

وأشار إلى أن البرازيلي ريكاردو أوليفيرا، هداف الجزيرة السابق، هو أفضل مهاجم لعب في الإمارات، بحسب وصفه، وحالياً يرى أن لاعبي العين لابا كودجو وسفيان رحيمي من أبرز الأسماء.

وبخصوص المنافسة على لقب الدوري، يرى المنذري أنها لن تنحصر بين شباب الأهلي والعين فقط، بل إن نادي الوحدة قادر على المنافسة، ويتوقع عودته بقوة.

وكشف المنذري أنه لن يحدد مستقبل ابنه يوسف الرياضي، بل سيمنحه حرية الاختيار مع التوجيه، وختم قائلاً: «كرة القدم علمتني الصبر، ورمضان يمنحني طاقة روحية كبيرة للاستمرار والعطاء».

سلطان المنذري:

. لا يوجد أكل مفتوح في رمضان، فاللاعب المحترف يجب أن ينتبه دائماً إلى أكله.

. لا أتقاضى راتباً مرتفعاً مقارنة ببعض الأجانب والمقيمين، لكنني سعيد بتجربتي مع كلباء.

. الفوز بدوري أبطال آسيا مع العين أجمل إنجازاتي.. والمنافسة مع خالد عيسى طورتني.

. ماجد ناصر أسطورة حراسة المرمى.. ومبخوت أفضل لاعب مواطن في التاريخ.

. سلطان المنذري قدم موسماً مميزاً في 2025 وفق الأرقام، وكان من بين الأفضل، ويطمح للعودة إلى تمثيل المنتخب الوطني.