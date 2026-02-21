برنامج خاص لحلبة «دبي أوتودروم» في رمضان

أعلنت حلبة «دبي أوتودروم»، برنامجها الخاص بشهر رمضان ضمن فعاليات «أوتودروم فيستيفال»، والذي يجمع بين رياضات المحركات والتجارب الترفيهية.

وقالت الحلبة في بيان صحافي أمس، إن البرنامج يتضمن سباقات «الرول ريس» التي تقام اليوم و27 فبراير و6 و13 مارس المقبلين، إلى جانب «أيام الحلبة» المخصصة لعشاق السيارات في الثاني والتاسع و16 و21 مارس المقبل، بإشراف فرق متخصصة ومعايير سلامة عالية. كما تشهد «دبي كارتدروم» انطلاق موسم سباقات التحمّل بسباق يمتد 9 ساعات اليوم، إضافة إلى «تحدي رمضان» ضمن سلسلة سباقات SWS عبر أربع جولات أسبوعية.

وتكتمل التجربة بخيمة ضيافة رمضانية في حديقة أبكس العائلية، تقدم وجبتي الإفطار والسحور في أجواء اجتماعية مميزة. ويعكس البرنامج التزام الحلبة بتقديم تجربة متكاملة تجمع بين المنافسة والترفيه وروح الشهر الكريم.