درّاج فريق الإمارات ألميدا ينهي سباق «فولتا الغارف» ثالثاً

أنهى درّاج «فريق الإمارات - إكس آر جي» جواو ألميدا المرحلة الثانية من سباق «فولتا الغارف» للدراجات الهوائية في المركز الثالث، عابراً خط النهاية على القمة الشهيرة «ألتو دا فويّا» بعد يوم شاق حافل بالتسلق.

وامتدت المرحلة لمسافة 147.2 كلم من بورتيماو إلى ألتو دا فويّا، وتميّزت بتضاريس وعرة ومنحدرات حادة في الصعود الختامي.

وشهدت القمة البرتغالية صراعاً محتدماً حسمه بول سيشاس من فريق (ديكاتلون - سي إم إيه سي جي إم)، محققاً فوزاً لافتاً بعدما تفوّق في اندفاعة صعودية على كلٍّ من خوان أيوسو (ليدل - تريك) وألميدا ضمن مجموعة محدودة العدد.

وقال جواو ألميدا في تصريحات صحافية: «كان الصعود النهائي صعباً جداً كما توقعنا. أصبح الإيقاع انفجارياً ومتقطعاً، ما جعل من الصعب إيجاد نسق ثابت. كان من المؤسف تعرض براندون للسقوط عند أسفل الصعود، وأعتقد أنه كان سيكون معي في المقدمة، وكنا سنلعب أوراقنا بشكل أفضل في النهاية. حاولت الهجوم قرب خط النهاية، لكنني لم أتمكن من فتح فجوة، ودفعت ثمن ذلك قليلاً في الانطلاقة الأخيرة. أنا سعيد بما قدمته، والآن يتحول التركيز إلى سباق الزمن غداً».