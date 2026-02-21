قرعة «تنس دبي» للرجال في قاعة المجلس اليوم

تحتضن قاعة المجلس في استاد «سوق دبي الحرة» بمنطقة القرهود في دبي، عند الساعة الواحدة ظهر اليوم، المؤتمر الصحافي الخاص بمراسم قرعة «بطولة سوق دبي الحرة» لتنس الرجال، البالغ إجمالي جوائزها 3.33 ملايين دولار، والمقامة في نسختها الـ34 خلال الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجاري، والمصنفة ضمن فئة 500 نقطة.

ويشارك في البطولة عدد من المصنفين على مستوى العالم، يتقدمهم الكندي أوجيه ألياسيم، المصنف السابع عالمياً، الذي يعود إلى دبي بعد تسجيله العام الماضي أحد أقوى مواسم مسيرته، إذ حقق خلاله ثلاثة ألقاب في جولة رابطة محترفي التنس، في أديلايد ومونبلييه وبازل، كما وصل إلى نصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة، إلى جانب بلوغه نهائي بطولة دبي العام الماضي، ما يعزز آماله في حصد لقب نسخة 2026.

كما يعود إلى دبي اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف 33 عالمياً، في سعيه للدفاع عن لقبه في نسخة العام الماضي، بعد أن قدم أداءً قوياً أمام ألياسيم في المباراة النهائية التي حسمها تسيتسيباس بمجموعتين دون رد (6-3 و6-3).

وتبرز أيضاً مشاركة بطلي «تنس دبي» لعامي 2022 و2023، الروسيين أندريه روبليف ودانييل ميدفيديف، المصنفين 11 و14 عالمياً، إذ يعود روبليف بعد موسم مميز في جولة رابطة محترفي التنس، فيما يعد ميدفيديف أحد أقوى المنافسين على الملاعب الصلبة، حيث تضم مسيرته الاحترافية الفوز بلقب بطولة أميركا المفتوحة عام 2021.

وتحمل النسخة الـ34 طموحات مشروعة للكازاخستاني ألكسندر بوبليك، المصنف الـ10 عالمياً، في معانقة لقبه الأول تاريخياً في دبي، بعد محاولة أولى في نسخة 2024 بلغ خلالها المباراة النهائية، قبل خسارته أمام الفرنسي أوغو أومبير بمجموعتين دون رد (6-4 و6-3).

. 3.33 ملايين دولار إجمالي جوائز بطولة الرجال المقامة في نسختها الـ34 من 23 إلى 28 فبراير الجاري.