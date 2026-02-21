«مفاجأة» في انطلاقة كأس منصور بن زايد لكرة القدم

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت، مساء أول من أمس، على ملاعب فندق «قصر الإمارات ماندارين أورينتال» في العاصمة أبوظبي، منافسات النسخة الـ13 من كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، التي تُقام بتنظيم اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، وذلك بالتعاون مع اتحاد الكرة ورابطة المحترفين.

وأسفرت المباراة الافتتاحية ضمن مواجهات المجموعة الأولى، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعد فوز فريق «نادي مدينة أبوظبي للغولف» على بطل النسخة الماضية فريق «دائرة القضاء» بهدف دون رد، سجله اللاعب ياسين إدو عزيز، الذي نال جائزة رجل المباراة.

وفي المباراة الثانية، لحساب المجموعة ذاتها، خيّم التعادل السلبي على مواجهة «مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي» و«قطاع المشاريع الهندسية والفنية»، فيما نال لاعب مكتب التدقيق، أوكيمي أيونتوس أوموه، جائزة رجل المباراة. وسبق انطلاقة المباريات حفل افتتاح البطولة حضره مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة التنفيذي سلطان ضاحي الحميري، والوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة نائب رئيس اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة حسن إبراهيم الحمادي، ورئيس رابطة المحترفين الإماراتية النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم عبدالله الجنيبي، وأمين عام اتحاد الإمارات لكرة القدم محمد الظاهري، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الراعية: «رويال جت»، وفندق «قصر الإمارات ماندارين أورينتال»، و«مركاتور للسفر والسياحة»، و«أروما دي لاموري».