​عجمان يضاعف أوجاع الشارقة.. ويهزمه في الدقيقة 93

ضاعف عجمان من معاناة الشارقة، الذي ودّع قبل أيام مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بعدما تغلّب عليه بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وسجّل أهداف عجمان كل من وليد أزارو في الدقيقتين 22 و3+90، وليديري سيلفا في الدقيقة 31، فيما جاءت ثنائية «الملك» عن طريق كايو لوكاس في الدقيقتين 33 و(45+5).

وبهذا الفوز، صعد «البركان» إلى المركز السادس مؤقتًا برصيد 23 نقطة، في حين تجمّد رصيد الشارقة عند 17 نقطة، ليتعقّد موقفه في جدول الترتيب، ويجد نفسه مطالبًا بمضاعفة الجهود في الجولات المقبلة للابتعاد عن منطقة الخطر.