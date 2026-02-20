"التتويج الثاني".. ميلان يظفر بمرحلة دبي في طواف الإمارات 2026

حقق الإيطالي جوناثان ميلان فوزه الثاني على التوالي بتتويجه بلقب المرحلة الخامسة (مرحلة دبي) اليوم الجمعة، من طواف الإمارات 2026، الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وبرعاية مجموعة موانئ أبوظبي، وتستمر منافساته حتى 22 فبراير الجاري.

وقطع دراج فريق ليدل–تريك مسافة المرحلة، التي أقيمت برعاية مجلس دبي الرياضي وبلغت 166 كلم، بزمن قدره 3 ساعات و33 دقيقة و18 ثانية. وجاء في المركز الثاني النرويجي إيرلاند بليكرا دراج فريق أونو إكس موبيليتي، فيما حل ثالثاً الإيطالي ماتيو مالوتشيلي دراج فريق إكس دي إس أستانا الكازاخي.

واحتفظ الإيطالي أنطونيو تيبيري، دراج فريق البحرين فيكتورياس، بالقميص الأحمر برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، والمخصص لمتصدر الترتيب العام، بعدما سجل زمناً إجمالياً قدره 14 ساعة و45 دقيقة و37 ثانية في المراحل الخمس. وانتزع بطل المرحلة ميلان القميص الأخضر برعاية مبادلة لمتصدر ترتيب النقاط، رافعاً رصيده إلى 50 نقطة. كما حافظ تيبيري على القميص الأبيض برعاية برجيل القابضة لأفضل دراج شاب تحت 25 عاماً، فيما بقي القميص الأسود برعاية الدار لمتصدر السرعات المتوسطة مع سيلفان ديلييه دراج فريق ألبسين بريميير تيك.

وأعطى شارة انطلاق المرحلة الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، والمدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي طلال الهاشمي.

وشهدت المرحلة استعراضاً جوياً مميزاً زيّن سماء دبي، قدمه فريق «فرسان الإمارات» بعروض احترافية أبهرت الجماهير وأضفت أجواء احتفالية استثنائية على الحدث العالمي، مجسدةً روح الفخر والاعتزاز ومكانة الطواف على الساحة الدولية.

لفتة وفاء

وفي لفتة وفاء خاصة للمغفور له أسامة الشعفار، رحمه الله، تقديراً لمسيرته الحافلة بالعطاء في خدمة الرياضة الإماراتية وإسهاماته في ترسيخ قيم التميز والانتماء، تم تكريم نجليه أحمد ويحيى على المنصة وسط حضور رسمي وجماهيري، في بادرة تقدير وعرفان لمسيرته وإرثه الرياضي.

وتوّج الفائزين، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية الدكتور منصور العور، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، وممثل شركة جنرال موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا روهان فرنانديز ، وممثل مجموعة موانئ أبوظبي فيرديناند فيلهوفن، وممثلة مبادلة حصة الباهلي، وممثل برجيل القابضة أحمد بن سليمان، وممثلة الدار سونيا إيراكوفيتش، ومدير مشاريع رئيسي في مجلس أبوظبي الرياضي عدنان شاهين.

من جهته، قال البطل ميلان عقب فوزه أنه استفاد من خبرته في نسخة العام الماضي، وأدرك أهمية التمركز في الأمتار الحاسمة، مشيداً بدور فريقه في السيطرة على مجريات المرحلة وتهيئته للانطلاقة النهائية، معرباً عن سعادته بالفوز، ومؤكداً تطلعه لتحقيق انتصار جديد يوم الأحد، رغم أن المرحلة الجبلية المقبلة قد لا تناسبه.

المرحلة قبل الأخيرة

تنطلق المرحلة السادسة وقبل الأخيرة (برعاية برجيل القابضة) لطواف الإمارات 2026 يوم غدٍ السبت 21 فبراير من متحف العين، مروراً بأبرز معالم المدينة، وصولاً إلى خط النهاية على قمة جبل حفيت، لمسافة إجمالية تبلغ 168 كلم.