ساشا: «الديربي» لا يخضع لمقاييس ترتيب الوحدة والجزيرة في الدوري

أكد مدافع الوحدة، ساشا إيكوفيتش، أن مواجهة الجزيرة، المقررة اليوم في افتتاح الجولة الـ17 من دوري المحترفين، تحمل أهمية كبيرة، خصوصاً أنها «ديربي»، مشدداً على أنها لا ترتبط بموقف الفريقين في جدول الترتيب بقدر ما ترتبط بقيمتها التاريخية وجماهيريتها. وأشار إلى أن مثل هذه المباريات لها حسابات خاصة دائماً، وتُحسم بالتفاصيل الصغيرة والروح القتالية داخل الملعب.

وتقام المباراة على ملعب الوحدة الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن الصدارة التي يتقاسمها حالياً العين وشباب الأهلي، مع وجود مباراة مؤجلة للأخير، بينما يحتل الجزيرة المركز الخامس وله 25 نقطة.

وقال ساشا لـ«الإمارات اليوم» إن الوحدة يدخل المباراة بتركيز كبير من أجل العودة إلى الانتصارات في الدوري التي غابت عن الفريق في الفترة الماضية، مشدداً على أن المواجهة لن تكون سهلة للفريقين، في ظل رغبة كل طرف في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه في المرحلة المقبلة من الموسم.

وأضاف: «نحن ندرك تماماً أهمية اللقاء، ليس فقط لأنه (ديربي)، بل لأنه يأتي في توقيت يحتاج فيه الفريق إلى استعادة الثقة، والعودة إلى طريق الفوز، إذ إنه في الفترة الماضية لم نحقق النتائج التي كنا نطمح إليها، وهذا أمر لا يرضينا كلاعبين، لذلك نعمل يومياً على تصحيح الأخطاء، والظهور بصورة أقوى في المباراة المقبلة».

وتابع ساشا الذي أصبح يشارك أساسياً مع الوحدة منذ إصابة علاء زهير: «الديربي دائماً له طابعه الخاص، ولا يخضع لأي حسابات مسبقة، بغض النظر عن ترتيب الفريقين أو ظروفهما، حيث إن مثل هذه المواجهات تعتمد على التركيز والانضباط والروح العالية، ونحن مطالبون بأن نكون في أفضل حالاتنا طوال الـ90 دقيقة، لأن أي لحظة قد تصنع الفارق».

وقال: «هدفنا واضح، وهو تحقيق أول انتصار لنا تحت قيادة المدرب الجديد، والجميع يشعر بالمسؤولية تجاه هذه المرحلة، ونرغب في أن تكون مباراة الجزيرة نقطة تحول حقيقية للفريق. نملك مجموعة مميزة من اللاعبين، لكننا بحاجة إلى ترجمة العمل الذي نقوم به في التدريبات إلى نتائج داخل الملعب». وأضاف: «المدرب داركو ميلانيتش يمتلك خبرة سابقة مع النادي، وهو يعرف الأجواء جيداً، ويُدرك طبيعة المنافسة في الدوري، ووجوده يمنحنا ثقة إضافية، لأنه يعرف إمكانات اللاعبين ومتطلبات المرحلة، ونحن كلاعبين نحاول تنفيذ أفكاره بأفضل شكل ممكن. بالتأكيد خبرته ستكون عاملًا مهماً في إعادة الفريق إلى مستواه المعروف».

وزاد: «نحن لا ننظر فقط إلى مباراة واحدة، بل إلى سلسلة من الاستحقاقات المهمة المقبلة. الفريق يستعد لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام العين، إلى جانب مواجهة دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي مباريات تتطلب جاهزية كاملة على المستويين البدني والذهني، لذلك نعتبر لقاء الجزيرة خطوة أساسية في بناء الزخم المطلوب قبل هذه التحديات».

وأردف: «الفوز في الديربي سيمنحنا دفعة معنوية كبيرة جداً، وسيساعدنا على دخول المباريات القادمة بثقة أعلى، حيث إن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية، ونعرف أن جماهير الوحدة تنتظر منا رد فعل قوياً، ونحن عازمون على تقديم مباراة تليق باسم النادي وطموحاته».

واختتم تصريحاته قائلاً: «الموسم لايزال طويلاً، وكل مباراة تمثل فرصة جديدة لإثبات شخصيتنا».