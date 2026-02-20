شباب الأهلي يطارد انتصاره الـ 10 لمعادلة إنجاز العين التاريخي

يطارد شباب الأهلي إنجازاً غير مسبوق في تاريخ النادي، عندما يحل في الساعة 9:30 من مساء اليوم ضيفاً ثقيلاً على الظفرة، على استاد حمدان بن زايد، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، سعياً لتحقيق فوزه العاشر على التوالي، ومعادلة الرقم القياسي المسجّل باسم العين.

ويملك «فرسان دبي» حالياً سلسلة من تسعة انتصارات متتالية، ولم يسبق لهم بلوغ حاجز العشرة في دوري المحترفين، فيما يبقى هذا الإنجاز حكراً على العين، الذي حققه في موسم 2012-2013، والمفارقة أن الانتصار العاشر لـ«الزعيم» آنذاك جاء على حساب الظفرة ذاته.

ويخوض شباب الأهلي المواجهة وهو في المركز الثاني برصيد 38 نقطة (يتساوى بالنقاط مع العين المتصدر وله مباراة مؤجلة)، مدفوعاً بدوافع مضاعفة، إذ إن الفوز سيعيده إلى صدارة الترتيب مؤقتاً، ويمنحه دفعة معنوية مهمة لتعويض خسارته المثيرة أمام الأهلي السعودي بنتيجة 3-4 في دوري أبطال آسيا للنخبة.

كما يدرك الفريق أن حصد النقاط الثلاث سيضع ضغطاً إضافياً على منافسه المباشر العين، الذي ينتظر خوض مواجهة صعبة أمام بني ياس يوم الأحد، في توقيت بالغ الحساسية ضمن سباق المنافسة على اللقب.

في المقابل، يدخل الظفرة، صاحب المركز العاشر برصيد 17 نقطة، اللقاء بطموحات تأمين موقعه، والابتعاد مبكراً عن حسابات صراع الهبوط، في ظل تقارب النقاط بين فرق الوسط. غير أن المهمة تبدو شاقة، تاريخياً وواقعياً، إذ لم يحقق الفريق سوى فوز واحد في آخر 18 مواجهة أمام شباب الأهلي (تعادل 5 وخسر 12)، وكان ذلك في أكتوبر 2022.

وطالب مدرب الظفرة، المونتينيغري زيليكو بيتروفيتش، لاعبيه بالتحلي بأعلى درجات التركيز والانضباط، مؤكداً أن أي هفوة قد تكون مكلفة. وشدد على ضرورة الجاهزية الذهنية والبدنية لجعل المواجهة أكثر تعقيداً على المنافس.

الوحدة – الجزيرة

يسعى الجزيرة إلى كسر هيمنة جاره الوحدة على «ديربي أبوظبي»، عندما يحل ضيفاً في الساعة 9:30 مساءً على استاد آل نهيان، بحثاً عن فوز غائب منذ ديسمبر 2020، في مواجهة لا تقل سخونة وأهمية.

وسيطر الوحدة على مواجهات الديربي خلال السنوات الست الماضية، دون أن يتعرض للخسارة في آخر 10 مباريات أمام الجزيرة بدوري المحترفين (فاز 7 وتعادل 3)، كما حافظ على سجله خالياً من الهزائم في آخر خمس مباريات على أرضه أمام الجزيرة.

ويدرك الجزيرة، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 25 نقطة، أن تحقيق الفوز سيحمل أبعاداً مضاعفة، سواء بتقليص الفارق مع الوحدة، أو بإشعال سباق المراكز الأربعة الأولى في مرحلة مفصلية من عمر الموسم.

في المقابل، يطمح الوحدة، ثالث الترتيب برصيد 30 نقطة، إلى مواصلة الضغط في سباق اللقب، وتعزيز تفوقه المعنوي في الديربي، وتتعزز صفوف «أصحاب السعادة» بعودة الثنائي فاكوندو دانيال وفافور أوجبو بعد انتهاء الإيقاف، فيما يستمر غياب قلب الدفاع لوكاس بيمينتا.

من جهته، يخوض الجزيرة اللقاء في غياب لاعبه إلياس لكريمي، الموقوف بعد طرده في مواجهة كلباء، ما يفرض تحدياً إضافياً على خيارات المدرب الهولندي مارينو بوشيتش الفنية.

عجمان – الشارقة

يخوض الشارقة مواجهة جاره عجمان في الساعة 9:30 مساءً على استاد راشد بن سعيد، في ظل غياب لاعب الوسط إيغور كورنادو، الذي نال بطاقة حمراء مباشرة في لقاء شباب الأهلي، ما يضاعف من حجم التحديات التي تواجه الفريق، خصوصاً بعد خروجه المبكر من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويعيش «الملك» موسماً صعباً، إذ يحتل المركز التاسع برصيد 17 نقطة، في وضعية لا تتناسب مع طموحاته ولا مع ما قدمه في الموسم الماضي حين توّج بلقب دوري أبطال آسيا 2، ما يجعله مطالباً بالتركيز على الابتعاد عن دائرة الخطر في أقرب وقت.

ورغم غياب كورنادو، تتعزز صفوف الشارقة بعودة قائده وقلب دفاعه شاهين عبدالرحمن، بعد غيابه عن مواجهة شباب الأهلي بداعي تراكم البطاقات الصفراء.

في المقابل، يعيش عجمان، صاحب المركز السابع برصيد 20 نقطة، فترة فنية مميزة، بعدما حقق انتصارين متتاليين على حساب كلباء (3-1) وخورفكان (5-2)، مسجلاً ثمانية أهداف كاملة، ليبعث برسالة تحذير واضحة قبل مواجهة «الملك».