إيالا توسّع القاعدة الجماهيرية لـ «تنس دبي» بحضور فلبيني لافت

أكّد جمهور من الجالية الفلبينية، تابع على مدار الأيام الماضية منافسات بطولة «تنس دبي» للاعبات المحترفات، أن البطولة نجحت بامتياز في توسيع قاعدتها الجماهيرية بانضمام جالية جديدة أعربت عن فخرها بالأداء المشرف لنجمة بلادها الصاعدة والمصنفة الـ40 عالمياً، إلكسندرا إيالا، في أول ظهور تاريخي للتنس الفلبيني في بطولات دبي.

وتختتم البطولة يوم غدٍ على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود، نسختها الـ26، المصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 4.08 ملايين دولار.

وقال عدد من أفراد الجمهور لـ«الإمارات اليوم»: «نجحت البطولة في توسيع قاعدتها الشعبية بانضمام جماهير جالية جديدة تعيش على أرض الدولة، حضرت لمتابعة نجمتها المفضلة من المدرجات للمرة الأولى. وتمكنت إيالا، البالغة من العمر 20 عاماً، خلال السنوات الثلاث الماضية من شق طريقها بثبات في عالم الكرة الصفراء، لتصبح إحدى أبرز المواهب الشابة على الساحة العالمية».

وأضافوا أن إيالا أكدت مكانتها خلال مشوارها في «تنس دبي»، بعدما أطاحت بعدد من اللاعبات المصنفات، من بينهن الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة الثامنة عالمياً، والمتوجة بلقب البطولة عام 2024.

وقالت المؤثرة الفلبينية على وسائل التواصل الاجتماعي، نينا كاردو: «سعداء بتدشين التنس الفلبيني ظهوره الأول في بطولة عريقة مثل (تنس دبي)، التي استضافت على مدار 26 نسخة نخبة من أبرز نجمات العالم. نحن فخورون بما قدمته إيالا من مستويات مميزة أمتعت الجماهير، خصوصاً من الجالية الفلبينية التي حرصت على ملء المدرجات لمؤازرتها».

وأضافت: «انضمام روح جديدة من القواعد الجماهيرية يمنح البطولة رونقاً خاصاً، لاسيما أن الجالية الفلبينية واسعة الانتشار في الدولة.. ونشكر (تنس دبي) على إتاحة الفرصة لنا لمتابعة نجمتنا الصاعدة، التي أصبحت أول لاعبة فلبينية تصل إلى قائمة أفضل 40 لاعبة عالمياً».

وقال روبين ينارد: «أصبحت إيالا واحدة من أبرز اللاعبات الواعدات في بطولات فئة 1000 نقطة، وهو ما أكدته خلال مشاركتها هنا في (تنس دبي)، بعدما نجحت في تخطي عدد من المصنفات، من بينهن حاملة لقب نسخة 2024 الإيطالية جاسمين باوليني».

وتابع: «الأجواء الكرنفالية في المدرجات كانت رائعة، وبطولات (تنس دبي) لطالما شهدت تنوعاً كبيراً في الجماهير من مختلف الجاليات، إضافة إلى الزوار من خارج الدولة، واليوم تنضم الجالية الفلبينية لتكون جزءاً جديداً من هذه اللوحة الجماهيرية المميزة».

وأشار جوزيف بينغوي إلى الأجواء المميزة التي صاحبت مباريات إيالا، قائلاً: «عشنا أمسيات رائعة ومدرجات ممتلئة وقفت خلف إيالا، التي قدمت مستويات أمتعتنا مع كل كرة خلال المباريات. وتفاعل معها جمهور غفير، ليس من الجالية الفلبينية فحسب، بل من عشاق الكرة الصفراء الذين يحرصون دائماً على متابعة بطولات (تنس دبي)».

وأضاف: «لطالما قدّمت بطولات (تنس دبي) للاعبات المحترفات أساطير اللعبة، واليوم نفخر بأن إيالا كتبت التاريخ بانضمام التنس الفلبيني إلى قائمة الأسماء التي شاركت وأمتعت جمهور البطولة».

إيالا: الدعم الجماهيري في دبي لا يُوصف

قالت إلكسندرا إيالا: «الدعم الجماهيري الكبير الذي حظيت به هنا في مدرجات دبي لا يُوصف. دعمهم يعني لي الكثير، وحفزني في العديد من اللحظات على مواصلة بذل الجهد، ومنحني دافعاً إضافياً للفوز».

وأضافت: «رغم أنني في بداية مسيرتي ولايزال أمامي الكثير لأتعلمه، كنت حريصة على تقديم أفضل ما لدي لإسعاد هذا الجمهور الذي صنع أجواء رائعة، ومنحني دفعة قوية لتجاوز اللحظات الصعبة، خصوصاً في الأشواط الفاصلة، كما حدث في مباراتي أمام باوليني في ثمن النهائي».