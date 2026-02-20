«الاتحاد الرياضي» يوصي بدمج أصحاب الهمم في البطولات المدرسية والجامعية

عقد اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، اجتماعه الأول لعام 2026 برئاسة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، وبحضور أعضاء المجلس، وتم خلاله بحث سبل دفع وتعزيز مسيرة العمل لما فيه تحقيق التطلعات المنشودة من خلال استثمار طاقات شباب مدارس وجامعات الدولة في دعم عملية التنمية الرياضية المستدامة وإعداد أبطال المستقبل لرفع علم الإمارات على منصات تتويج المحافل الرياضية الدولية على المستويات كافة.

وحضر الاجتماع إلى جانب الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، رئيس الاتحاد، أعضاء مجلس الإدارة: آمنة آل صالح، الدكتور عبدالرحمن ناصر، مريم محمد بوشبص، نجلاء عبدالله، خالد جمعة غابش، شيماء علي مالك، ناصر خميس المري، بطي أحمد العبدولي، وإسماعيل محمد المرزوقي، كما حضر الاجتماع مدير مشروعات الاتحاد محمد عبدالله.

وأوصى المجلس بدمج أصحاب الهمم في البطولات المدرسية والجامعية، من خلال إدراج ألعاب رياضية وبرامج تتناسب معهم، استناداً إلى إحصاءات رسمية تقدمها الجهات التعليمية متضمنة أعداد الطلبة أصحاب الهمم في المدارس الحكومية والخاصة والجامعات، حسب كل إمارة والفئة العمرية، ونوع الإعاقة، على أن تتم دراسة البيانات وتحديد الألعاب المناسبة عبر المختصين.

وقال اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي في بيان صحافي، إن المجلس بحث أيضاً عدداً من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، لاتخاذ القرارات المناسبة، التي تتصل بتحقيق رؤية ورسالة الاتحاد واستراتيجية عمله، ووفائه بدوره في دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 الرامية إلى زيادة عدد ممارسي الرياضة ليصل إلى 75% من سكان دولة الإمارات، وزيادة عدد المتأهلين إلى الألعاب الأولمبية إلى أكثر من 30 لاعباً بحلول أولمبياد 2032، علاوة على زيادة إسهام الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 0.5% بحلول عام 2031.