86 خيلاً تتنافس على ألقاب الأمسية الـ 13 لـ «كرنفال سباقات دبي»

ينظم نادي دبي لسباق الخيل في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم، على مضمار ميدان العالمي، الأمسية الـ13 من موسم «كرنفال سباقات دبي»، في حفل يتضمن ثمانية أشواط خُصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، برعاية «الطاير للسيارات»، وبإجمالي جوائز مالية تبلغ 4.01 ملايين درهم، يتنافس على ألقابها 86 من نخبة الجياد المحلية والدولية.

وتستهل الأمسية بشوط للخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر (رملي)، استقطب 12 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 165 ألف درهم.

وتتواصل الإثارة في الشوط السادس والرئيس، الذي يحتضن بطولة «بلانشين» للمهرات والأفراس من الفئة الثانية (جروب 2)، بإجمالي جوائز تبلغ 850 ألف درهم، حيث تتنافس 8 من نخبة المهرات والأفراس على مسافة 1800 متر (عشبي). وتبرز ممثلتَا فريق «غودولفين» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، وفي مقدمتهما الفرس «دبي بيتش» المتوجة الشهر الماضي بلقب بطولة «كيب فيردي» في ميدان، إلى جانب زميلتها «دبي تريشر» التي حلّت ثالثة في السباق ذاته.

كما تشهد الأمسية ثانية بطولاتها الكبرى «أوكس الإمارات»، التي تُقام في الشوط الثالث للمهرات من الفئة الثالثة (جروب 3)، بجوائز 800 ألف درهم، بمشاركة 7 من أقوى المهرات على مسافة 1900 متر، وتتقدمها «لبوة» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير، والقادمة من فوز مستحق الشهر الماضي بلقب بطولة «كوكوا بيتش ستيكس» التي أقيمت على المضمار ذاته لمسافة 1600 متر.