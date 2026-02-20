يونايتد يدافع عن صدارة «الهواة» بمواجهة سيتي

تنطلق عند الساعة العاشرة مساء اليوم منافسات الجولة 17 لدوري الدرجة الأولى «الهواة»، وذلك من خلال إقامة ثلاث مباريات، يلعب فيها الاتفاق الذي يقوده النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي مع ضيفه العربي، وتقام المباراة في استاد نادي شباب الأهلي في منطقة العوير، بينما يستضيف الحمرية بملعبه منافسه مصفوت، كما يستضيف الذيد فريق غلف يونايتد.

وتستكمل غداً المنافسات بتوقيت مشابه بإقامة أربع مباريات، ويلعب فيها الفجيرة مع حتا، والجزيرة الحمراء مع دبا الحصن، وسيتي مع يونايتد، ومجد مع الإمارات، بينما سيخضع فريق العروبة للانتظار.

ويتصدر يونايتد ترتيب فرق البطولة برصيد 31 نقطة، يليه دبا الحصن 30، ثم حتا والعربي، ولكل منهما 28، والفجيرة 26، والذيد والعروبة والإمارات بواقع 25 لكل منهم، ثم الحمرية وغلف يونايتد ولكل منهما 17، وسيتي 16، والجزيرة الحمراء 12، ومجد 10، ثم مصفوت والاتفاق بواقع تسع نقاط لكل منهما.

وتبرز إلى الواجهة مباراتان قويتان، ستجمع إحداهما الفجيرة مع حتا، وهما من الفرق التي تنافس على الصعود ولديها إمكانات فنية عالية، حيث يتطلع أصحاب الأرض لتحقيق نتيجة الانتصار بعد تعادلين فرّط بسببهما في أربع نقاط ثمينة في آخر مباراتين، بينما يطمح حتا للفوز والبقاء ضمن الفرق المرشحة للصعود، وتعتبر مواجهة سيتي مع يونايتد تحدياً قوياً للمتصدر يونايتد، إذ يطمح الأخير لفوز صعب، فيما يبحث سيتي عن استئناف النتائج الإيجابية التي حققها خلال الجولات الماضية.

