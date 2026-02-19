غوف تضع حداً للنجمة الصاعدة إيلا.. وتبلغ نصف نهائي "تنس دبي"

وضعت المصنفة الرابعة على العالم، الأميركية كوكو غوف، حداً لمغامرة النجمة الصاعدة الفلبينية ألكسندرا إيلا في بطولة "تنس دبي" للاعبات المحترفات، عقب فوز الأميركية بواقع مجموعتين دون رد (6-0 و6-2)، اليوم الخميس، لحساب الدور ربع النهائي، في البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ 26 على ملاعب "سوق دبي الحرة" بمنطقة القرهود في دبي، والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، ويسدل الستار عنها بعد غدٍ السبت، بإجمالي جوائز تبلغ 4.08 مليون دولار.

كما شهد الدور ربع النهائي، وداع حاملة اللقب الروسية ميرا أندريفا المصنفة سابعة على العالم، بخسارتها أمام الأميركية الأميركية أماندا أنيسيموفا المصنفة السادسة عالمياً، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة بواقع (6-2 و5-7 و6-7) في مباراة امتدت لساعتين و58 دقيقة، قبل أن تحقق مواطنتها جيسكا بيغولا المصنفة الخامسة عالمياً الفوز على وصيفة "تنس دبي" للعام الماضي الدنماركية كلارا تاوسن المصنفة 15 على العالم، بالتغلب عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (6-3 و2-6 و6-4) في ساعة و55 دقيقة.

وأسدل الستار عن ربع النهائي، بعبور أمن لبطلة "تنس دبي" لنسختي 2017 و2018 الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة تاسعة على العالم، بتغلبها على الأوكرانية أنتونيا روجيتش المصنفة 67 عالمياً بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (3-6 و6-2 و6-3) في مباراة امتدت لساعتين ودقيقتين.



وضربت جيسيكا بيغولا موعداً في الخامسة عصر يوم غدٍ مع مواطنتها أماندا في أولى مباريات الدور نصف النهائي، على أن تتبع في السابعة بلقاء الأميركية غوف مع الأوكرانية سفيتولينا.

مواجهات الدور نصف النهائي

الساعة: 17:00 جيسكا بيغولا X أماند أنيسيموفا

الساعة: 19:00 كوكو غوف X إيلينا سفيتولينا