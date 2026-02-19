الإيطالي ميلان بطل المرحلة الرابعة من طواف الإمارات 2026

فاز الإيطالي جوناثان ميلان بالمرحلة الرابعة " مرحلة بالمز سبورتس" من طواف الإمارات 2026، السباق العالمي الوحيد ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في الشرق الأوسط، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، ويستمر حتى 22 فبراير في نسخته الثامنة.

وقطع دراج فريق ليدل تريك الألماني مسافة المرحلة (السريعة) البالغة 182 كم التي انطلقت وانتهت في الفجيرة، بزمن وقدره 4 ساعات و3 دقائق و6 ثواني، متقدماً على البريطاني فيرنون ايثان نجم فريق ان اس ان، وشقيقه ماتيو ميلان نجم فريق جروباما اف دي جي الذي جاء ثالثاً في المرحلة.

وبعد نهاية الجولة الرابعة احتفظ الإيطالي تيبيري بالقميص الأحمر الذي ترعاه مجموعة موانئ أبوظبي، والذي يُمنح لمتصدر الترتيب العام بالزمن، بعد أن قطع مسافات الجولات الأربع بزمن وقدره 11 ساعة و12 دقيقة و9 ثواني، أما القميص الأخضر الذي ترعاه مبادلة والذي يُمنح لمتصدر الترتيب العام بالنقاط، فاحتفظ به المكسيكي إسحاق ديل تورو نجم فريق الإمارات اكس ار جي، وبقي القميص الأبيض الذي ترعاه برجيل القابضة مع تيبيري كأسرع دراج شاب (تحت 25 سنة) في المرحلة، وبقي القميص الأسود (برعاية الدار) لمتصدر مراحل السرعة المتوسطة مع سيلفان ديلييه نجم فريق ألبسين بريميير تيك.

وتوج الفائزين الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني، وممثل القيادة العامة لشرطة الفجيرة العقيد عبدالله السماحي، ومدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي طلال الهاشمي، والرئيس التنفيذي لشركة بالمز سبورتس فؤاد درويش، والرئيس التنفيذي لمرافئ الفجيرة (مجموعة موانئ أبوظبي) الكابتن محمد اليحيائي، ومدير مركز اسعاد المتعاملين في بلدية الفجيرة عبدالله الخديم، ومدير إدارة الرياضة المجتمعية في مجلس أبوظبي سعيد المهيري، ومدير مكتب الاتصال المؤسسي في المجلس عبدالرحيم الزرعوني، ورئيس قسم الاتصال في المجلس شيخة الزعابي، ورئيس قسم الشركاء في المجلس منيرة المهري.

وأكد جوناثان ميلان عقب فوزه بالمرحلة الرابعة من الطواف أنه كان متحفظاً بشأن حسمه للسباق في ظل قوة مجموعة الهروب التي تقدمت بفارق مريح، مشيداً في الوقت ذاته بأداء فريقه الذي نجح في تقليص الفارق وتهيئته في الموقع المثالي قبل الكيلومتر الأخير، ليحسم الانطلاقة النهائية بثقة.

وأعرب ميلان عن سعادته بأدائه، كما عبّر عن فخره بحلول شقيقه الأصغر ماتيو في المركز الثالث في المرحلة، مشيراً بروح رياضية إلى أنه سعيد بتفوق شقيقه الذي يمتلك مستقبل مشرق في عالم سباقات الدراجات الهوائية.

وتقام غداً الجمعة الموافق 20 فبراير مرحلة دبي (الخامسة) من طواف الإمارات 2026، اذ تنطلق من حديقة الممزر وصولاً إلى جامعة حمدان بن محمد الذكية لمسافة 166 كم، مروراً بأبرز معالم دانة الدنيا دبي.