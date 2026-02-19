انفراجة في صفوف البطائح بعودة بيسا وديكو وجمعة قبل مواجهة الوصل

تشهد تشكيلة البطائح أمام الوصل والمقررة يوم السبت في الجولة 17 من دوري المحترفين انفراجة مهمة على صعيد عودة عدد من العناصر الأساسية إلى خيارات المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، ما يمنح الجهاز الفني دفعة قوية قبل تلك المواجهة التي تقام في زعبيل.

ومن المنتظر أن تضم القائمة عودة الثلاثي البرازيلي دانييل بيسا، ومحمد جمعة، والوافد الجديد الفرنسي نوها ديكو، بعد غيابهم عن مباراة الظفرة الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 لأسباب متفاوتة.

وأكد عضو اللجنة الفنية والمشرف على الفريق الأول لكرة القدم في نادي البطائح، أكد عبدالعزيز المازمي، أن فريقه يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوصل، مشدداً على أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح رغم أن طموحه كان بعدم الاكتفاء بنقطة التعادل تحصل عليها في مباراة الظفرة الماضية.

وقال المازمي في تصريحات للمركز الإعلامي: «بلا شك أن الخروج بنقطة واحدة أمام لا يكفينا ولسنا راضين عنها، لكننا ننظر دائماً إلى الجانب الإيجابي، وهو أن الفريق لم يتعرض للخسارة في آخر خمس مباريات، ما يعكس ارتفاع مؤشر الأداء وتطور المستوى بشكل ملحوظ».

وأضاف: «كنا نستحق الفوز قياساً بما قدمناه في الشوط الثاني، حيث صنعنا عدداً من الفرص المحققة التي لم تُستثمر بالشكل المطلوب، الأداء كان جيداً في المجمل، لكننا افتقدنا اللمسة الأخيرة أمام المرمى».

وثمّن المازمي عمل الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، قائلاً: «نحن راضون عن العمل الذي يقوم به الجهاز الفني وعن التزام اللاعبين وروحهم القتالية، الجميع يبذل جهداً كبيراً، لكن ما زال أمامنا عمل أكبر في المرحلة المقبلة».

وتابع: «نثق في الجهاز الفني وفي التزام اللاعبين، فالجميع يدرك حجم المسؤولية، وهناك روح إيجابية داخل المجموعة تعكس رغبة حقيقية في التقدم على جدول الترتيب، ما زال أمامنا عمل كبير، لكننا نؤمن بقدرتنا على تحقيق أهدافنا».

وكان البطائح قد عزز صفوفه بعدد من التعاقدات، أبرزها المهاجم الفرنسي نوها ديكو قادماً من باريس إف سي، والذي سبق له تمثيل وولفرهامبتون واندررز وهال سيتي، إلى جانب ضم سيكو ليغا، والحسن صالح، وهارون محمد، وسعيد سليمان، لتعزيز حظوظ الفريق في البقاء بدوري المحترفين.

ويحتل البطائح حاليا المركز 12 على سلم الترتيب العام لجدول الدوري برصيد 13 نقطة.