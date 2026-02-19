عجمان يفتقد خدمات «بيرو» أمام الشارقة باتفاق بين الناديين

يفتقد فريق عجمان خدمات لاعبه البرازيلي الجديد غيلهيرم بيرو خلال المواجهة المرتقبة أمام الشارقة، غداً، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بسبب بند تعاقدي يمنع مشاركته في أي مباراة رسمية تجمع الناديين.

وانضم بيرو إلى صفوف البرتقالي على سبيل الإعارة قادماً من الشارقة، غير أن الاتفاق المبرم بين الناديين ينص على عدم مشاركته أمام فريقه الأصلي، ليغيب بالتالي عن واحدة من أبرز مواجهات الجولة، رغم البداية اللافتة التي قدمها مع عجمان.

وكان اللاعب البرازيلي قد تألق في أول ظهور له بقميص عجمان خلال مواجهة خورفكان الماضية، التي انتهت بفوز كبير للبرتقالي بنتيجة 5-2، اذ لعب دوراً محورياً في التفوق الهجومي، ونجح في صناعة أكثر من هدف، مقدماً مؤشرات إيجابية عززت من طموحات الجماهير بقدرته على إضافة قوة نوعية لخط المقدمة.

وقال مدير فريق عجمان، محمد حسين، إن غياب بيرو خسارة فنية كبيرة لنا، خاصة أنه قدم مستوى مميزاً في أول ظهور له أمام خورفكان، وكان له دور مؤثر في صناعة أكثر من هدف خلال المباراة التي انتهت بفوزنا 5-2. لكننا في النهاية نحترم الاتفاق المبرم مع إدارة الشارقة، واللاعب سيكون خارج قائمة الفريق لمباراة اليوم

وأضاف لـ «الامارات اليوم»: «نواجه أيضاً غياب المدافع سالم سليمان بسبب الإصابة، وهذا يفرض علينا إيجاد البدائل المناسبة، ثقتنا كبيرة في بقية العناصر، والجهاز الفني عمل خلال الأيام الماضية على تجهيز الفريق بالصورة المطلوبة».

وتطرق مدير فريق عجمان إلى أهمية المباراة، قائلاً: «المواجهة لن تكون سهلة على الطرفين. الشارقة فريق كبير ويملك عناصر مميزة، ورغم خروجه من دوري أبطال آسيا، إلا أن ذلك قد يمنح لاعبيه دافعاً إضافياً للظهور بقوة والبحث عن النقاط الثلاث لمصالحة جماهيرهم».

وعن وضع عجمان في جدول الترتيب، أوضح: «نحن في وضعية جيدة بعد فوزين متتاليين أمام كلباء وخورفكان، وهو ما منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة ورفع رصيدنا إلى المركز السابع بفارق نقطة واحدة عن النصر، هذا التقارب في النقاط يزيد من حماسنا لمواصلة الانتصارات».

وختم محمد حسين تصريحاته بالقول: «الفريق تطور كثيراً من الناحية الهجومية، وسجلنا ثمانية أهداف في آخر مباراتين، كما أن الصفقات الجديدة، سواء بيرو أو اللاعب المغربي يحيى جبران، أضافت لنا حلولاً مهمة داخل الملعب، نثق في قدرتنا على تقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية تواصل مسيرتنا التصاعدية في الدوري».