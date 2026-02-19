فلبينية تخطف الأضواء في "تنس دبي".. وتصنع التاريخ وتتوعد الأميركية كوكو

واصلت النجمة الشابة الفلبينية إلكسندرا إيلا، تألقها في بطولة "تنس دبي" للاعبات المحترفات، بعد تأهلها للدور ربع النهائي، بفوزها الرومانية المخضرمة سوراتا كريستيا المصنفة 32 على العالم، بمجموعتين دون رد (7-5 و6-4)، ضمن البطولة المقامة حالياً على الاستاد الرئيس في ملاعب "سوق دبي الحرة" بمنطقة القرهود بدبي، وتمتد حتى 21 فبراير الجاري، والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، بإجمالي جوائز تبلغ 4.08 مليون دولار.

وتواصل إيلا كتابة التاريخ في سجلات "تنس دبي" للاعبات المحترفات، بوصفها أول لاعبة فلبينية تسجل حضورها تاريخياً في منافسات البطولة التي احتفلت السبت الماضي بانطلاق نسختها الـ 26.

وتواجه إيلا في الدور المقبل، الأميركية كوكو غوف، المصنفة الرابعة عالمياً، في مواجهة تعتبر اختباراً حقيقياً للنجمة الفلبينية الصاعدة والبالغة من العمر 20 عاماً، والتي تأهلت للدور ثمن النهائي بإقصائها بطلة "تنس دبي" لعام 2024 الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة الثامنة عالمياً.

ويذكر أن إيلا صنعت التاريخ قبل ثلاث سنوات في عالم الكرة الصفراء، حين أصبحت أول فلبينية تفوز بلقب بطولة جراند سلام للناشئين، بإحرازها لقب بطولة أمريكا المفتوحة، كما أصبحت في العام الحالي أول لاعبة فلبينية تدخل قائمة أفضل 40 لاعبة في العالم.