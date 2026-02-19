«الشارقة» يتوّج بطلاً لدوري السيدات لكرة السلة

تُوّج نادي الشارقة الرياضي للمرأة بلقب الدوري العام للسيدات لكرة السلة لموسم 2025–2026، بعد حسمه لقاء الإياب أمام نادي خورفكان الرياضي للمرأة بنتيجة 65–48، في المباراة التي أُقيمت أمس على صالة نادي خورفكان الرياضي للمرأة، ليعتلي منصة التتويج بالمركز الأول، فيما حلّ خورفكان وصيفًا بعد مشوار تنافسي مميز.

وكان الشارقة قد افتتح سلسلة النهائي بانتصار في مباراة الذهاب التي أُقيمت يوم 14 فبراير، بعدما تفوق على خورفكان بنتيجة 64–59، في مواجهة اتسمت بالندية والتكافؤ، وبرز فيها الانضباط التكتيكي والحضور الذهني في اللحظات الحاسمة.

عكس النهائي مستوى التنافس الحقيقي بين صاحبي الصدارة والوصافة خلال الموسم، حيث تميز اللقاءان بسرعة الإيقاع، والالتزام الدفاعي، والحضور الجماعي في تنفيذ الخطط، ليؤكدا تطور كرة السلة النسائية في الإمارة.