الإيطالي أنطونيو تيبيري يعتلي صدارة طواف الإمارات على قمة جبل مبرح

فاز الإيطالي أنطونيو تيبيري بالمرحلة الثالثة «مرحلة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة» من طواف الإمارات 2026، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، برعاية مجموعة موانىء أبوظبي، ويستمر حتى 22 فبراير في نسخته الثامنة.

وقطع دراج فريق البحرين فيكتوريوس مسافة المرحلة الجبلية البالغة 183 كم في زمن وقدره 4 ساعات و24 دقيقة و44 ثانية، متقدماً على المكسيكي إسحاق ديل تورو نجم فريق الإمارات اكس آر جي بـ 15 ثانية، والبلجيكي فان ايتفيلت نجم فريق لوتو انترمارشيه البلجيكي بـ 29 ثانية الذي جاء ثالثاً في المرحلة.

ومنح الفوز أنطونيو تيبيري على قمة جبل مبرح في رأس الخيمة، صدارة الترتيب العام للطواف، بعد أن انتزع القميص الأحمر برعاية مجموعة موانئ أبوظبي من البلجيكي ريمكو ايفنيبول، وبلغ إجمالي الزمن المسجّل 7 ساعات و9 دقائق و3 ثواني، بفارق 21 ثانية عن ديل تورو، ودقيقة كاملة عن الكولومبي هارلود تيجادا نجم فريق اكس دي اس أستانا الكازخستاني.

واستعاد ديل تورو القميص الأخضر (برعاية مبادلة) بعد أن أصبح في رصيده 36 نقطة، وفاز أنطونيو تيبيري بالقميص الأبيض الذي ترعاه (برجيل القابضة) لأفضل دراج شاب تحت 25 سنة، فيما ذهب القميص الأسود (برعاية الدار) لمتصدر مراحل السرعة المتوسطة إلى سيلفان ديلييه نجم فريق ألبسين بريميير تيك.