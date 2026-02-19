انتخابات اتحاد الرياضات المائية الخميس المقبل

يعقد اتحاد الرياضات المائية اجتماع الجمعية العمومية الانتخابي الخميس المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد للدورة الرياضية 2024–2028، وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى اللجنة الأولمبية.

ويشارك في العملية الانتخابية تسعة أندية أعضاء في الجمعية العمومية، وهي: أبوظبي للرياضات المائية، نادي الحمرية، نادي دبا الثقافي، نادي دبا الحصن، نادي الذيد، نادي عجمان، الفجيرة للفنون القتالية، نادي مليحة، ونادي الوصل.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات في اتحاد الإمارات للرياضات المائية، الدكتور محمد الحمادي، أن اللجنة أنهت جميع الترتيبات التنظيمية والإدارية الخاصة بالعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن الإجراءات تمت وفق اللوائح المعتمدة لضمان النزاهة والشفافية.

وأوضح الحمادي أن باب الترشح فُتح في 30 يناير الماضي، وتم غلقه في التاسع من فبراير، أعقبه اجتماع لجنة الانتخابات في اليوم ذاته لمراجعة الطلبات.

وأضاف أن القائمة المبدئية للمرشحين صدرت في 11 فبراير، فيما تم فتح باب الطعون في 12 منه، وإغلاقه يوم 15 منه الساعة الخامسة مساءً، قبل إصدار قرارات الطعون واعتماد القائمة النهائية للمرشحين في 16 منه.

وأشار إلى أن جدول الإجراءات يتضمن إعلان نتائج الانتخابات يوم 26 فبراير، على أن يتم فتح باب الطعون على النتائج في الأول من مارس، وإغلاقه في الخامس منه، ثم إصدار قرارات لجنة الطعون في الثامن منه، واعتماد وإعلان النتائج النهائية للدورة الرياضية الجديدة في التاسع منه. وبيّـن الحمادي أن الجمعية العمومية تمثل محطة مهمة في مسيرة الاتحاد، وتعكس الدور المحوري للأندية في رسم ملامح المرحلة المقبلة للرياضات المائية في الدولة، مؤكداً أن اللجنة تعمل على تهيئة كل الظروف لضمان سير الاجتماع الانتخابي بسلاسة وفق أعلى المعايير التنظيمية.