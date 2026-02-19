6 فرق تشارك في بطولة غنتوت الدولية للبولو

أعلن نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو عن تنظيم البطولة الدولية خلال الفترة من السبت المقبل إلى السابع من مارس المقبل، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وتشهد البطولة مشاركة ستة فرق، هي: الإمارات، وغنتوت، وأبوظبي، والباشا، والحبتور، وبنقاش، وتنطلق مبارياتها وفق قوانين اتحاد الإمارات للبولو، على ملاعب نادي غنتوت، بالمواجهة الافتتاحية بين فريقي الحبتور والباشا.

جاء الإعلان عن هذه التفاصيل خلال مؤتمر صحافي أمس، بمقر نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، كما تم إجراء القرعة بحضور مسؤولي النادي والفرق المشاركة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة النادي سعيد بن حوفان المنصوري، إن البطولات والفعاليات التي ينظمها النادي حققت نجاحاً كبيراً، بدعم ورعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، مؤكداً حرص النادي على توفير أعلى مستويات التنظيم، وتهيئة بيئة تنافسية مميزة خلال شهر رمضان، بما يتماشى مع استراتيجية النادي في تنظيم الفعاليات المتنوعة على مدار الموسم.

وأكد المدير التنفيذي للنادي، عبدالباسط الحمادي، اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق المنافسات.