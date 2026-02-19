غيابات بالجملة في جولة الدوري الــ 17.. والعين الخاسر الأكبر

تنطلق منافسات الجولة الـ17 من دوري المحترفين لكرة القدم، غداً، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، في ظل غياب سبعة لاعبين عن صفوف خمسة أندية بداعي الإيقاف، من بينهم ثلاثة لاعبين دفعة واحدة من العين، فيما يعود خمسة لاعبين إلى أنديتهم عقب استيفاء عقوبة الإيقاف، في وقت يواجه فيه سبعة لاعبين خطر الغياب عن الجولة الـ18 في حال حصولهم على بطاقة صفراء خلال مباريات الجولة الحالية.

ووفقاً لإحصائية أعدّتها «الإمارات اليوم» استناداً إلى الجولات الماضية، يفقد فريق العين خدمات الثنائي الدولي الباراغوياني أليخاندرو كاكو والدولي المصري رامي ربيعة، بعدما تلقى اللاعبان بطاقة حمراء مباشرة في لقاء النصر، ليغيبا تباعاً عن مباراتي الفريق أمام بني ياس في الجولة الحالية، وخورفكان في الجولة المقبلة.

كما يفقد «الزعيم» خدمات البرتغالي رافاييل فيريرا بداعي تراكم الإنذارات، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مواجهة «العميد»، ليغيب بدوره عن لقاء «السماوي». وكانت لقطات تلفزيونية من مباراة العين والنصر قد أظهرت تعمد اللاعب الحصول على الإنذار، بإيعاز من مدربه الصربي فلاديمير إيفيتش في الدقيقة 32، من خلال الاحتجاج الصارخ على قرار حكم المباراة البرازيلي ويلتون سامبايو.

ويخوض فريق الجزيرة مواجهة «ديربي أبوظبي» أمام جاره الوحدة في غياب لاعبه إلياس لكريمي، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الفريق أمام كلباء، ليغيب عن لقاء «العنابي» في الجولة الحالية، ويستمر غيابه أيضاً عن مواجهة الشارقة في الجولة المقبلة.

بدوره، يفقد الوحدة في مباراة «الديربي» جهود المدافع لوكاس بيمنتا بداعي الإيقاف، بعدما تلقى بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الفريق أمام يونايتد ضمن ربع نهائي كأس رئيس الدولة، وتم ترحيل عقوبة الإيقاف إلى مباراتي الدوري، بسبب خروج الفريق من البطولة، إذ غاب عن لقاء البطائح في الجولة الماضية، وسيغيب عن مواجهة هذه الجولة أمام «فخر أبوظبي».

من جهته، يخوض الشارقة مواجهة جاره عجمان في غياب لاعب الوسط، ايغور كورنادو، الذي حصل على بطاقة حمراء مباشرة في لقاء شباب الأهلي في الجولة الـ15، ليغيب بذلك عن الجولة الحالية والمقبلة.

ويفقد خورفكان خدمات لاعبه كايكوي كامبوس بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد حصوله على الإنذار الأول في مباراة عجمان في الدور الأول، والثاني أمام الظفرة في الجولة الـ15، والثالث في مواجهة عجمان بالجولة الـ16 الماضية.

ويواجه عدد من اللاعبين خطر الإيقاف عن الجولة الـ18 في حال حصولهم على بطاقة صفراء خلال الجولة الحالية، أبرزهم لاعب الظفرة محمد الخلوي، ولاعب كلباء سيكو بابا، ولاعب خورفكان طارق تيسودالي، ولاعب النصر عصام فايز، ولاعب البطائح أديلسون ألبرتو، إلى جانب ثنائي الجزيرة جاي دي وبونو دي أوليفيرا.

في المقابل، تتعزز صفوف الوحدة بعودة الثنائي فاكوندو دانيال وفافور أوجبو خلال مواجهته المرتقبة أمام الجزيرة، بعد استيفائهما عقوبة الإيقاف، عقب تعرضهما للطرد المباشر في لقاء العين ضمن «كلاسيكو أبوظبي»، ما حرمهما من المشاركة في مباراتي دبا والبطائح على التوالي.

ويستعيد فريق دبا خدمات لاعبيه إياغو أزيفيدو وسايمون كابرال في مباراة كلباء، بعد استيفاء عقوبة الإيقاف بالغياب عن مباراتي الوحدة وبني ياس على التوالي.

ويعود إلى قلب دفاع فريق الشارقة قائده شاهين عبدالرحمن، بعد غيابه عن مواجهة شباب الأهلي بداعي تراكم البطاقات الصفراء، إذ كان قد تلقى الإنذار الأول أمام العين في الجولة الـ11، والثاني أمام كلباء في الجولة الـ13، قبل أن ينال البطاقة الصفراء الثالثة خلال لقاء الظفرة في الجولة الـ14.