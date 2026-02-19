أدريلسون: تأهل الوصل الآسيوي جاء بـ «سيناريو درامي»

أبدى لاعب الوصل أدريلسون دا سيلفا سعادته البالغة بالانتصار التاريخي الذي حققه فريقه على الزوراء العراقي بأربعة أهداف مقابل هدفين، أول من أمس، في إياب دور الـ16 من «دوري أبطال آسيا 2»، مؤكداً أن هذا الفوز يمثّل لحظة مهمة في مسيرة الفريق الآسيوية، موضحاً أنه لم يتوقع إحراز هدفي الانتصار.

وقال أدريلسون لـ«الإمارات اليوم» إن المباراة كانت مثيرة للغاية، مضيفاً أن الأداء الجماعي وروح الفريق كانت أساس تحقيق هذا الانتصار، بعد الخسارة في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مشدداً على أن التأهل جاء عن طريق «سيناريو درامي» أسهم في زيادة قيمة الفوز.

وأوضح: «الفريق لم يشعر باليأس أو القلق على الرغم من تأخره بهدف في الشوط الأول، وكانت الروح القتالية لكل اللاعبين عاملاً رئيساً في قلب الطاولة لمصلحة الوصل، وإحراز الفوز المهم الذي منح الفريق فرصة قوية للتأهل إلى دور الثمانية».

وتابع: «المباراة كانت صعبة للغاية، ولكن تركيزنا كان على اللعب بثقة، وعدم الاستسلام لأي ضغط. جمهور الوصل كان نقطة التحول في أدائنا، وتشجيعهم المستمر أعطانا الدافع للاستمرار في الهجوم حتى الدقيقة الأخيرة».

وذكر أن «الهدف الذي أحرزته في الوقت بدل الضائع لم يكن مخططاً له بهذه الصورة، وتقدّمي من الدفاع للهجوم جاء استجابة لحاجة الفريق الملحة إلى إحراز الهدف الذي يُبقي الحظوظ قائمة في التأهل، ومن ناحيتي أتقدّم في الكرات الثابتة وهجمات الفريق عندما تكون الفرصة متاحة لي، لكن تسجيل هدف الفوز في الوقت القاتل كان لحظة غير متوقعة بالنسبة لي».

وزاد: «من أهم الأشياء التي تعلمتها مع الوصل هو أن الاستمرار في الضغط وتقديم أفضل ما لدينا حتى اللحظة الأخيرة، يمكن أن يغير مجرى المباراة بالكامل، إذ إن التعاون بين اللاعبين كان واضحاً في الشوط الثاني، حيث حاول الفريق تعديل النتيجة مع الحفاظ على التنظيم الدفاعي».

وأفاد: «التأهل لدور الثمانية في (دوري أبطال آسيا 2) يمثّل خطوة مهمة جداً للفريق، حيث إن الوصل لديه طموحات كبيرة في النصف الثاني من الموسم، والعمل الجماعي والتخطيط المستمر سيكونان مفتاح النجاح في البطولات المقبلة».

وقال: «أشكر جمهور الوصل الذي كان الداعم الأكبر لنا خلال المباراة. حماستهم وشغفهم منحانا الثقة، وأنا فخور بأن أكون جزءاً من هذا الفريق الذي يُظهر دائماً روحاً قتالية عالية».

وشدد على أن «الفريق تعلم من مباراة الذهاب، والقدرة على تعديل الأخطاء والاستفادة من الفرص كانت سبباً رئيساً في قلب النتيجة، ولقد حاولنا الاستفادة من كل كرة ثابتة، وكل فرصة متاحة أمام المرمى، وهذا ما ساعدنا على حسم اللقاء بشكل إيجابي».

وأكد المدافع البرازيلي: «الهدف الذي سجلته في الوقت القاتل لم يكن متوقعاً بهذه الصورة، لكن الأهم هو أن الفريق حصل على التأهل وحقق حلمه في دوري الأبطال. الوصل سيستمر في العمل الجاد والتركيز على المباريات المقبلة، مستعداً لمواجهة أي منافس في دور الثمانية بروح قتالية عالية، وثقة كبيرة بقدرات الفريق».

واختتم تصريحاته: «هذا الانتصار يعيد تأكيد أهمية الوحدة داخل الفريق والدعم الجماهيري، والانتصار على الزوراء يُمثّل نقطة انطلاق مهمة لموسم مملوء بالتحديات والطموحات الكبيرة للوصل في الموسم الحالي».

