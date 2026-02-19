3000 درّاج شاركوا في «تحدي سبينس دبي 92» للدراجات

تحوّلت طرقات دبي إلى مسار نابض بالحياة مع مشاركة أكثر من 3000 دراج في النسخة الـ16 من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، الذي أُقيم في مدينة إكسبو دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 1700 متسابق في السباق الرئيس لمسافة 96.4 كيلومتراً.

وشهدت الجولة التأهيلية لسلسلة السباقات العالمية مشاركة أكثر من 250 دراجاً من فئة النخبة، إذ انطلق السباق من مدينة إكسبو دبي، مروراً بعدد من أبرز معالم الإمارة، قبل العودة للاحتفال في قرية سبينس «إيت ويل ليف ويل».

في فئة النخبة، حقق دانيل كونوتوب المركز الأول لسباق الرجال بزمن 1:57:36، وتوجت أوليفيا باليسايت بلقب السيدات بزمن 1:57:54، فيما شهدت بقية الفئات منافسة قوية وأزمنة متقاربة، مع توزيع جوائز بقيمة إجمالية بلغت 36 ألف درهم. كما توّج هاريسون ويب وهيلي باخوفن فون إيشت بلقبي الرجال والسيدات في مسابقة صيدليات أستر، بينما فاز ريناتو سامبرانو وتانيا رودريغز بلقب فئة المخضرمين.

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع إطلاق فعالية «يوم المرح العائلي» للمرة الأولى، متضمنة جولات للأطفال وجولة عائلية ترفيهية، ما عزز الطابع المجتمعي للحدث.

وأكد المنظمون أن النسخة الـ16 كانت الأكبر في تاريخ الحدث، مشيرين إلى استمرار نمو السباق بوصفه أكبر وأقدم فعالية للدراجات في الشرق الأوسط.