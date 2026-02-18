الأوكرانية سفيتولينا تهزم السويسرية بليندا في «تنس دبي»

ابتسمت القمة التي جمعت البطلات المتوجات سباقاً بلقب بطولة «تنس دبي» للاعبات المحترفات، بوجه الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة تاسعة عالمياً، عقب فوزها على السويسرية بليندا بينشيتش المصنفة 13 على العالم، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (4-6 و6-1 و6-3)، في لقاء جمعهما لحساب الدور ثمن النهائي، في البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ 26 على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود بدبي، والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، وتمتد حتى 21 فبراير الجاري، بإجمالي جوائز تبلغ 4.08 مليون دولار.

وسبق للأوكرانية سفيتولينا حصد لقب بطولة «تنس دبي» عامي 2017 و2018، واتبعت في نسخة 2019 بحصد السويسرية بينشيتش للقبها الوحيد، ما يفتح الباب أمام سفيتولينا لمواصلة طريقها ضمن السعي لحصد ثالث ألقابها في البطولة.

وتلتقي سفيتولينا يوم غدٍ الخميس في ربع النهائي، المصنفة 67 على العالم الكرواتية أنتونيا روجيتش، بعدما نجحت روجيتش في حجز مقعدها على حساب المصنفة الأولى في البطولة والثالثة عالمياً الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، في مباراة أعلنت خلالها ريباكينا الانسحاب من مجموعتها الثالثة والنتيجة كانت تشير إلى التعادل بمجموعة لمثلها، بعد مجموعة أولى ذهبت لصالح ريباكينا (7-6)، ومجموعة ثانية عادلت خلالها روجيتش بحسم نتيجتها (6-4).