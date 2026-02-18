العين يودّع دوري أبطال الخليج

ودّع فريق العين بطولة دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، بعد خسارته اليوم على أرضه بهدفٍ دون مقابل أمام القادسية الكويتي، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد هزاع بن زايد.

وأنهى “الزعيم” مشواره في البطولة بالمركز الثالث برصيد 9 نقاط، خلف زاخو العراقي متصدر المجموعة والقادسية الثالث.

وكان العين الذي خاض منافسات البطولة بالاعتماد على الفريق الرديف، استعان في مواجهة اليوم بعدد من لاعبي الفريق الأول، في مقدمتهم الدولي الباراغوياني أليخاندرو كاكو، إلى جانب المغربي حسين رحيمي، في محاولة لتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ودخل العين اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل لضمان العبور، غير أن مجريات المباراة تعقّدت مبكرًا بعد أن أكمل الفريق المواجهة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 12، إثر طرد لاعبه إبراهيم نداي ببطاقة حمراء مباشرة نتيجة تدخل عنيف.

وسجّل هدف المباراة الوحيد لاعب القادسية بدر المطوع في الدقيقة 50، ليضع أصحاب الأرض تحت ضغط كبير.

ورغم كثرة المحاولات الهجومية للعين في الشوط الثاني، فإن النتيجة بقيت على حالها، ليودّع الفريق البطولة من دور المجموعات.