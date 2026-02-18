ريباكينا تنضم إلى قائمة المنسحبات من «تنس دبي»

انضمت بطلة استراليا المفتوحة والمصنفة ثالثةً عالمياً الكازاخستانية إيلينا ريباكينا إلى قائمة النجمات المنسحبات من بطولة «تنس دبي» للاعبات المحترفات، بعد اعتذرت اللاعبة عن إكمال مباراتها، أمام المصنفة 67 على العالم الكرواتية أنتونيا روجيتش، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء على الاستاد الرئيس، لحساب الدور ثمن النهائي، في البطولة المقامة حالياً على ملاعب «سوق دبي الحرة»، والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، وتمتد حتى 21 فبراير الجاري، بإجمالي جوائز تبلغ 4.08 مليون دولار.

وتقدمت ريبكاينا بنتيجة المجموعة الأولى بواقع (7-6)، قبل أن تخسر المجموعة الثانية بواقع (4-6)، والتوجه للمجموعة الثالثة والفاصلة، والتي استهلتها الكرواتية بأحراز شوطها الأول، ومن ثم مطالبة ريباكينا الجهاز الطبي بالدخول أرض الاستاد، واتبعته النجمة الكازاخستانية بالتوجه مباشرة لمصالحة أنتونيا معلنة الانسحاب رسمياً من إكمال المباراة.

وجاء انسحاب ريباكينا، لينضم إلى قائمة تصدرتها قبل ساعات من إقامة مراسم قرعة النسخة الحالية السبت الماضي، بإعلان انسحاب كل من المصنفتين الأولى والثانية عالمياً البلاروسية أرينا سابلينكا، والبولندية إيغا شفيونتيك، قبل أن تشهد الأيام الماضية على مدار الأدوار الثلاثة الأولى للبطولة، إعلان كل بطلة «مبادلة» للأسبوع الماضي، التشيكية سارة بيليك المصنفة 38 عالمياً، ومواطنتها باربورا كرجتشيكوفا المصنفة 59 على العالم، والأسترالية داريا كاساتكينا المصنف 61 على العالم، الانسحاب من البطولة.