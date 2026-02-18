اندريفا تستهل حملة الدفاع عن لقبها في «تنس دبي» بإقصاء البلجيكية كريستيان

دشنت المصنفة السابعة عالمياً الروسية ميرا اندريفا حملة الدفاع عن لقبها في بطولة «تنس دبي» للاعبات المحترفات، بإقصاء البلجيكية جاكلين كريستيان، بالفوز عليها بواقع مجموعتين دون رد (7-5 و6-3)، في مباراة جمعتهما اليوم الأربعاء، في افتتاح الدور ثمن النهائي، في البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ 26 على ملاعب «سوق دبي الحرة» بمنطقة القرهود بدبي، والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، بإجمالي جوائز تبلغ 4.08 مليون دولار.

وضربت اندريفا موعداً يوم غدٍ في الدور ربع النهائي مع الأميركية أماندا أنيسيموفا المصنفة سادسة على العالم، بعد نجاح أماندا في التأهل للدور ربع النهائي، بالفوز على الاندونيسية جانيس تين المصنفة 46 عالمياً بواقع مجموعتين دون رد (6-1 و6-3).

بدورها حجزت وصيفة «تنس دبي» لنسخة العام الماضي، الدنماركية كلارا تاوسن المصنفة 15 عالمياً، عقب فوزها على المصنفة 50 على العالم البولندية ماجدا لينيت بواقع مجموعتين دون رد (6-4 و6-2)