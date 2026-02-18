رفض طلب العين إلغاء طرد كاكو أمام النصر

علمت «الإمارات اليوم» أن هيئة الاعتراض على قرارات الحكام في اتحاد كرة القدم رفضت اعتراض نادي العين المقدم على قرار طرد اللاعب الباراغوياني أليخاندرو كاكو، بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال مباراة النصر في الجولة الماضية ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.

وذكر المصدر أن الهيئة قبلت الاعتراض شكلاً ورفضته موضوعاً بشكل نهائي، وذلك عقب مراجعة التقارير التحكيمية وكافة التفاصيل المرتبطة بالحالة محل الاعتراض، مؤكدة سلامة القرار التحكيمي المتخذ في المباراة.

وبناءً على القرار النهائي، سيغيب كاكو عن المشاركة مع فريقه في مباراة العين المقبلة أمام نادي بني ياس، كما سيستمر غيابه في الجولة التي تليها أمام نادي خورفكان، وذلك وفق العقوبة المترتبة على البطاقة الحمراء.