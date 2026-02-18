حمدان بن محمد: دبي وجهة عالمية للرياضة والرياضيين على مدار العام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن أجندة الفعاليات والأحداث الرياضية التي تستضيفها وتنظمها دبي، على مدار العام، جعلت منها وجهة عالمية دائمة ومفضلة للرياضة والرياضيين من حول العالم.

وقال سموه: «دورة ند الشبا الرياضية انطلقت عام 2013، لتصبح الآن ملتقى الرياضيين الهواة والمحترفين من مختلف الجنسيات في مختلف الرياضات، ومحطة رئيسة في أجندة الرياضة بدبي.. وستكون دورة هذا العام (التي تنطلق اليوم) الأكبر على الإطلاق بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي في 11 رياضة متنوعة، لتؤكد دبي مجدداً في كل حدث رياضي وفعالية كبرى تنظمها أنها مدينة تعشق الرياضة وترحب بجميع الرياضيين».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نحرص من خلال هذه المبادرة السنوية على تشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، والمشاركة في المسابقات الرياضية المميزة بأجوائها التنافسية.. وأردنا أن تكون أيضاً ملتقى للعائلات لتعريف أطفالهم بالقيم الرياضية والتنافسية النبيلة، وتحفيز الكبار والصغار على ممارسة الرياضة بجميع أشكالها في عام الأسرة».

أرقام وإنجازات «الدورة»

وتنعقد النسخة الـ13 من دورة ند الشبا الرياضية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، وهي الأكبر في تاريخ الدورة، خلال الفترة من 18 فبراير الجاري إلى السابع من مارس 2026، وتقام منافساتها في مجمّع ند الشبا الرياضي، ومنذ انطلاقتها عام 2013، استقطبت دورة ند الشبا الرياضية أكثر من 60 ألف لاعب ولاعبة من الهواة والمحترفين وأصحاب الهمم، ينتمون إلى مختلف الجنسيات والفئات العمرية، كما استضافت الدورة نجوماً عالميين عدة، ووزّعت جوائز مالية تجاوزت قيمتها 60.5 مليون درهم على الفائزين والجمهور.

وأصبحت هذه الدورة حدثاً رياضياً سنوياً يجمع مختلف شرائح المجتمع، ويتيح ممارسة الرياضة في أجواء تنافسية تعزز الإيجابية وترسّخ مفهوم الرياضة كونها أسلوب حياة، بما يعكس مكانة دبي وجهة رياضية عالمية.

بداية ناجحة

شارك في النسخة الأولى من الدورة عام 2013 أكثر من 1500 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات تنافسوا في خمس رياضات، وارتفع عدد المشاركين في النسخة الثانية من الدورة عام 2014 إلى 3000 رياضي ورياضية تنافسوا في ست رياضات.

تواصُل الإنجازات

تواصلت زيادة المشاركين والرياضات في النسخة الثالثة عام 2015 حيث بلغ عدد المشاركين 4000 من مختلف الأعمار والجنسيات من الهواة والمحترفين الذين تنافسوا في سبع رياضات هي: كرة قدم الصالات، والكرة الطائرة، والبادل تنس، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، والقوس والسهم، وكرة السلة على الكراسي المتحركة.

وفي النسخة الرابعة للدورة التي أقيمت عام 2016 شارك أكثر من 4000 رياضي ورياضية تنافسوا في تسع رياضات هي: كرة قدم الصالات، والكرة الطائرة، والبادل تنس، والمبارزة، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وتحدي ناس الليلي، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، وكرة القدم لذوي الإعاقة السمعية.

ازدياد المشاركين

ارتفع عدد المشاركين في النسخة الخامسة عام 2017 إلى 5000 مشارك من الهواة والمحترفين الرجال والنساء تنافسوا في تسع رياضات هي: كرة قدم الصالات، والكرة الطائرة، والبادل تنس، والمبارزة، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وتحدي ناس الليلي، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، وكرة القدم لذوي الإعاقة السمعية.

وواصلت الدورة النمو حيث بلغ عدد المشاركين في النسخة السادسة عام 2018 أكثر من 6000 مشارك تنافسوا في 11 رياضة هي: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، والبادل تنس، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وتحدي ناس الليلي، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، والجوجيتسو، والمبارزة، وكرة السلة الثلاثية (3×3)، وكرة القدم لذوي الإعاقة السمعية.

13 بطولة

شهدت النسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية في عام 2019 تنظيم أكبر عدد من البطولات حيث تم تنظيم 13 بطولة رياضية، وبلغ عدد المشاركين أكثر من 7000 مشارك تنافسوا في 13 لعبة رياضية هي: كرة قدم الصالات، والكرة الطائرة، والبادل تنس، والجري، والدراجات الهوائية، وتحدي ناس الليلي، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، والجوجيتسو، والمبارزة، وكرة السلة الثلاثية (3×3)، وكرة القدم لذوي الإعاقة السمعية، والكريكت والتزلج على الجليد.

استمرارية رغم التحديات

رغم توقف الدورة عام 2020 بسبب الإجراءات الاحترازية أثناء جائحة كوفيد، ورغم توقف الأنشطة كافة في جميع دول العالم، فإنه تم تنظيم النسخة الثامنة من الدورة عام 2021 ووصل عدد المشاركين فيها إلى أكثر من 2500 رياضي ورياضية، تنافسوا في رياضات البادل والدراجات الهوائية والجري.

وعادت الدورة لتسجل مشاركات كبيرة في النسخة التاسعة لعام 2022، حيث شارك أكثر من 6000 مشارك من المحترفين والهواة تنافسوا في ثماني رياضات هي: البادل، والكرة الطائرة، والدراجات الهوائية، والجري، وتحدي ناس الليلي، والجوجيتسو، وكرة السلة بالكراسي المتحركة، والقوس والسهم.

وفي النسخة الـ10 التي أقيمت عام 2023، شارك أكثر من 5000 رياضي ورياضية من مختلف الأعمار والجنسيات من الرجال والنساء من 103 جنسيات مختلفة من داخل وخارج الدولة، تنافسوا في ثماني ألعاب رياضية هي: الكرة الطائرة، والبادل، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، والقوس والسهم، والجري، والدراجات الهوائية، والجوجيتسو والمبارزة.

وفي عام 2024 شهدت النسخة الـ11 مشاركة 7149 رياضياً ورياضيةً في تسع ألعاب رياضية هي: الطائرة، والبادل، والجوجيتسو، والمبارزة، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، والجري، والدراجات، وشد الحبل، وتحدي الموانع.

المشاركة الكبرى

وحققت النسخة الـ12 من الدورة التي أقيمت عام 2025 أكبر عدد من المشاركات، اقترب من نحو 8000 رياضي ورياضية من مختلف الأعمار والجنسيات، تنافسوا في 11 لعبة رياضية هي: الكرة الطائرة، والبادل، والجوجيتسو، والمبارزة، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، والجري، والدراجات، وشد الحبل، وتحدي الموانع، والريشة الطائرة، والرماية مع الجري (ليزر رن).

