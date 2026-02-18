الوصل يتأهل إلى ربع نهائي «أبطال آسيا 2»

تأهل الوصل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، عقب فوزه على الزوراء العراقي بأربعة أهداف مقابل هدفين، أمس، في إياب دور الـ16 على استاد الوصل في زعبيل، بعدما قدّم «الإمبراطور» مباراة تاريخية حوّل خلالها تأخره بهدفين إلى انتصار بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأنهى الزوراء الشوط الأول متقدماً بهدف أحرزه إبراهيم توميوا في الدقيقة 21، وتعادل الوصل عن طريق البديل بالاسيوس (46)، قبل أن يسجل الزوراء هدفه الثاني (65)، وارتفعت الإثارة بإحراز ميغيل بورخا الهدف الثاني للوصل (76)، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع أحرز أدريلسون الهدف الثالث، وحسم اللاعب نفسه اللقاء في الشوط الإضافي الثاني بإحرازه الهدف الرابع (110).