«الشارقة» يتصدّر 3 فئات في دوري الشطرنج للناشئين

اختتمت منافسات دوري الشطرنج 2026 للناشئين والناشئات تحت 10 و14 و18 سنة، لفئتي «المفتوحة» و«الإناث»، بإقامة الجولة الأخيرة التي استضافها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على مدار يومين.

وشهدت البطولة تفوق نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الذي تصدّر ثلاثة فئات للناشئين محققاً الميداليات الذهبية، بينما تقاسمت سبعة أندية الصعود إلى منصات التتويج، في مشهد يعكس قوة المنافسة واتساع قاعدة اللعبة في الدولة.

وفي فئة تحت 10 سنوات (المفتوحة) أحرز نادي الشارقة المركز الأول برصيد 10 نقاط، وفي فئة تحت 10 سنوات للإناث، توج نادي الشطرنج والثقافة للفتيات في الشارقة بالمركز الأول برصيد 10 نقاط، وفي فئة تحت 14 سنة للذكور، واصل نادي الشارقة تألقه بتصدّره الترتيب برصيد 10 نقاط، أما فئة تحت 14 سنة للإناث، فشهدت فوز نادي أبوظبي بالمركز الأول.

وفي منافسات تحت 18 سنة للذكور، أضاف نادي الشارقة لقباً جديداً بحصده المركز الأول برصيد 10 نقاط، بينما توج نادي دبي للشطرنج والثقافة بلقب فئة تحت 18 سنة للإناث برصيد 10 نقاط.