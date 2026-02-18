نجما العالم في «البادل».. كويلو وتابيا يتواجهان للمرة الأولى في أبوظبي

تستضيف أبوظبي، اليوم، مواجهة استعراضية عالمية في رياضة البادل تجمع نخبة نجوم اللعبة ضمن فعالية «The Ultimate Padel Match»، وذلك في سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة، وتشهد المواجهة لقاء تاريخياً يجمع المصنفين الأوليْن عالمياً، الإسباني أرتورو كويلو، والأرجنتيني أغوستين تابيا، وجهاً لوجه للمرة الأولى، بعد سنوات من الشراكة التي تصدّرا خلالها التصنيف العالمي.

وسيتحالف كويلو مع الإسباني خورخي (كوكي) نييتو لمواجهة تابيا، إلى جانب الأرجنتيني فيديريكو تشينغوتو في مباراة خارج روزنامة الجولات الاحترافية، ويُعدّ كويلو وتابيا أنجح ثنائي في تاريخ البادل الحديث، حيث حققا نسبة انتصارات تجاوزت 90%، وسلسلة فوز متتالية بلغت 47 مباراة، إضافة إلى إحرازهما 13 لقباً خلال عام 2025، من بينها بطولات كبرى، ويشارك في المواجهة أيضاً نييتو المصنف السابع عالمياً، والذي سبق له إنهاء سلسلة انتصارات الثنائي القياسية في نهائيات «Premier Padel» لعام 2024، بينما يوجد إلى جانب تابيا اللاعب الأرجنتيني تشينغوتو المصنف الثالث عالمياً وبطل العالم، المعروف بقدراته الدفاعية العالية.